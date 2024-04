Girandola di spostamenti tra i dirigenti del Municipio 

Cambio ai vertici degli uffici del Comune di Muravera per il principio di rotazione e anche «per un nuovo impulso propulsivo». Il decreto è stato firmato dal sindaco Salvatore Piu e prevede, in particolare, della novità nell’ufficio tecnico: dopo oltre vent’anni l’ingegnere capo Paolo Alterio non dirigerà più il settore ma guiderà il servizio Governo del territorio (urbanistica e edilizia privata). Al suo posto l’ingegnera Maddalena Floris che era, appunto, ai vertici dell’Urbanistica e dell’edilizia privata.

«Non si tratta nel modo più assoluto di una bocciatura - ha spiegato il sindaco Salvatore Piu - ma dell’applicazione di un principio che troppo volte viene disatteso, quello della rotazione. D’altra parte abbiamo ritenuto importante dare una piccola scossa anche perché i cantieri in procinto di partire sono tantissimi, occorre dunque accelerare».

Lo stesso Alterio nel corso di uno degli ultimi Consigli comunali, in riferimento ai progetti in fase di realizzazione, aveva confermato che «una concentrazione di finanziamenti e interventi così ravvicinati nel tempo non era mai capitata». Confermata sino al 31 dicembre la funzionaria Giovanna Demurtas a capo dell’ufficio amministrativo e il ragioniere Alberto Mulas a capo del servizio economico e finanziario. A capo del servizio socio-culturale è stata confermata Enrica Loru mentre al servizio tributi e patrimonio è stata nominata Cristina Sco. Tutti gli incarichi sono stati conferiti sino al 31 dicembre. (g. a.)

