Girandola di deleghe nella Giunta Piu 

A Muravera Matteo Plaisant, già assessore allo sport e al turismo, si occuperà anche di pubblica istruzione e edilizia scolastica. L’assessore Andrea Mura oltre alla delega alla programmazione e bilancio ha ottenuto quella al patrimonio, al personale e ai rapporti con Abbanoa. La vicesindaca Cristiana Sogliano si occuperà (come già stava facendo dal novembre 2022) di servizi sociali e servizi tecnologici e in più di piazze, parchi e usi civici. Sono le tre figure di spicco che escono rinforzate dal nuovo assetto all’interno della Giunta comunale stabilito con un decreto dal sindaco Salvatore Piu.

Praticamente confermate le deleghe per gli altri due assessori: Fabio Piras alla viabilità, segnaletica e cura del verde e Francesco Lai ai lavori pubblici e urbanistica con in più Governo del territorio.

I consiglieri

Un rimescolamento degli incarichi all’interno dell’esecutivo, insomma, con delle novità anche per quanto riguarda le deleghe conferite ai consiglieri di maggioranza. Non avranno più deleghe, infatti, i consiglieri Cristina Cerina (sino ad oggi Pubblica istruzione, eventi culturali e musei) e Francesco Macis (Commercio).

Confermate invece quelle assegnate a Michele Secci (Caccia, pesca e agricoltura, rapporti con la Cosir e Isole ecologiche), Roberta Laconi (medicina territoriale e medicina ospedaliera) e Antonina Cocco (collaborazione a: organizzazione eventi, servizi sociali, associazioni ed enti collegati).

Nel decreto, per quanto riguarda i semplici consiglieri, viene messo in evidenza che “il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere” e che “non è dovuto alcun compenso poiché hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio”.

I ritocchi precedenti

Si tratta del terzo ritocco all’esecutivo da quando è iniziata la legislatura, nell’ottobre 2020. Il primo risale a marzo 2022 con la nomina come assessore di Fabio Piras al posto di Roberta Laconi (che è comunque rimasta in Aula come consigliera comunale e ha tenuto le deleghe). Il secondo a novembre del 2022 con la nomina dell’architetto Federico Lai in seguito alle dimissioni dell’assessora Valentina Usai.

«Squadra compatta»

Adesso ancora un nuovo assetto in vista degli ultimi due anni di legislatura. Il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha sottolineato che si tratta di “semplice rotazione”, ha negato malumori e ha assicurato che la sua squadra procede compatta. I prossimi mesi saranno il banco di prova per capire se la direzione imboccata è quella giusta.

RIPRODUZIONE RISERVATA