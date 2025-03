“Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce” apre la stagione del cartellone Aprile Resistente  

Ritorna il tradizionale appuntamento con “Aprile Resistente” della compagnia Il Crogiuolo: dal 3 al 28 aprile sarà proposto un ricco cartellone di spettacoli, pensato per ribadire i valori della resistenza che hanno portato i padri e le madri della nostra Costituzione a ribadire il no alla guerra.

Apre la stagione a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17, a Pirri) uno spettacolo in prima assoluta regionale: “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce”, in scena il 3 aprile alle 20.30.Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Federica Seneghini e saggi di Marco Giani, regia Laura Curino, con Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio.

RIPRODUZIONE RISERVATA