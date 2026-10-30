Gioventù Sarroch, lascia il ds Dentoni 

Cambio ai vertici dell’area tecnica della Gioventù Sarroch. Mirko Dentoni ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo del club, impegnato nel Girone A di Prima Categoria. La decisione arriva in un avvio di stagione difficile per la formazione allenata da Nunzio Falco, ex attaccante della Reggiana, ancora ferma a quota zero dopo cinque giornate.

Lo stesso Dentoni, però, ha voluto chiarire le ragioni della sua scelta: «Ci tengo a precisare che questa decisione non è legata ai risultati sportivi sul campo, ma nasce esclusivamente da sopraggiunte divergenze di visione sul futuro del progetto societario. Ringrazio il club, lo staff e la squadra per il lavoro svolto insieme in questo periodo. Un pensiero speciale va ai nostri fantastici tifosi, ai quali sarò sempre grato per il supporto costante. Auguro sinceramente alla società le migliori fortune per il prosieguo della stagione, con l’auspicio che possa raggiungere i traguardi prefissati».

Per il Sarroch non c’è tempo per fermarsi. Oggi alle 15 la squadra sarà ospite del Calcio Capoterra, alla ricerca dei primi punti in campionato, in uno degli anticipi della sesta giornata: nel Girone A si gioca anche Tertenia-Ulassai, debutto di Andrea Piccarreta sulla panchina dei padroni di casa. (ant. ser.)

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