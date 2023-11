Giovedì test a Nuoro  Il Monza dopo la sosta 

Il campionato di Serie A lascia spazio alle nazionali e anche il Cagliari stacca la spina per qualche giorno. Alla ripresa, si giocherà alla Domus contro il Monza (il 26 alle 12.30). Ranieri, dopo il ko di Torino contro la Juventus, ha dato appuntamento ai rossoblù per mercoledì mattina al Crai Sport Center. E, come sempre, il tecnico dovrà fare la conta tra nazionali e infortunati. Anche perché il giorno dopo, giovedì, il Cagliari viaggerà in direzione Nuoro per un'amichevole contro la Nuorese al “Frogheri”.

L’amichevole

Alla ripresa di mercoledì, staff medico che osserverà le condizioni di Nandez, Di Pardo e Capradossi, assenti all'Allianz Stadium di Torino. Per tutti e tre tempi di recupero ancora lunghi. Allenamento ad Assemini per gli altri. Giovedì pomeriggio, poi, il Cagliari si trasferirà a Nuoro. Come in occasione della precedente sosta, con l'amichevole fuori porta a Carbonia, anche stavolta Ranieri e i rossoblù approfitteranno della pausa del campionato per andare a far visita ai tifosi che si trovano lontano dal Capo di sotto. Ecco così la scelta di Nuoro, dove il Cagliari torna a distanza di sei anni quasi precisi.

Il precedente

L'ultima volta, si giocò infatti il 9 novembre del 2017, con Lopez in panchina: allora finì 3-0 per i rossoblù con le reti di Melchiorri, Joao Pedro e Faragò. Sarà l'occasione per mettere minuti nelle gambe ai rossoblù che più hanno bisogno di giocare e così Ranieri potrebbe dare spazio soprattutto ai vari Azzi, Sulemana, Deiola, Mancosu, Pereiro, Desogus e Pavoletti. Dall'altra parte la Nuorese dell'eterno Emerson, fischio d'inizio alle 15. (al.m.)

