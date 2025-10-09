VaiOnline
10 ottobre 2025 alle 00:23

Giovedì sera il primo Consiglio 

A due settimane dal voto, si insediano ufficialmente giovedì 16 alle 18 il nuovo presidente Paolo Pireddu e i dieci consiglieri provinciali. L’ordine del giorno prevede la convalida degli eletti, il giuramento del presidente e la presentazione delle linee programmatiche. Dal punto di vista politico, nessuna novità arriva dal primo tavolo tenutosi nei giorni scorsi fra Pireddu e i responsabili dei partiti del centrodestra che lo hanno sostenuto nel successo elettorale.

«È stata una riunione interlocutoria – spiega Pireddu - e ci siamo aggiornati ad un successivo incontro». Si sarebbe iniziato a lavorare sullo schema delle deleghe da assegnare ai sei consiglieri della maggioranza ma ancora non si è arrivati ad una definizione. Pare comunque sia emersa la volontà di chiudere il cerchio prima della riunione di insediamento. Oltre a Pireddu, che è anche coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, erano presenti all’incontro per Forza Italia Giovanni Mascia, per l’Udc Antonio Iatalese ed Antonello Manca, mentre i Riformatori erano rappresentati da Claudio Pinna e Andrea Santucciu. Presenti anche Domenico Gallus del Psd’Az, Giancarlo Mameli, Giorgio Scano e Paolo Angioi di Sardegna al centro 2020, per la Lega Ferruccio Diana. ( s. c. )

