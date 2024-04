Giovedì previsti disagi nella raccolta rifiuti 

Giornata di possibili disagi, giovedì, per la raccolta differenziata a Sestu. Ci sarà infatti uno sciopero sindacale, come ha reso noto anche il Comune: lo sciopero nazionale è stato indetto da Cgil e Uil contro le morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un modo di fare impresa più sostenibile. Tante categorie, dalle poste, ai trasporti, hanno aderito, compresi pure i lavoratori dell’Etambiente, l’azienda di raccolta differenziata sestese. Sarà convocato il personale necessario per garantire almeno i servizi essenziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA