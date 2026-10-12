Giovedì l’Aula si riunisce su traffico e Consulta sport 

Seconda seduta ad ottobre per il Consiglio Comunale di Sestu. L’appuntamento è giovedì dalle 18 in seduta pubblica, visibile in diretta su YouTube o recandosi nel palazzo di via Scipione.

Il ruolo di presidente sarà ancora di Roberta Argiolas, di Fratelli d’Italia. La consigliera, vicepresidente eletta, è già stata la prima donna presidente nell’ultimo Consiglio Comunale, lo scorso 5 ottobre.

Sul tavolo tre punti all’ordine del giorno. “Approvazione Piano Urbano del Traffico, Mozione per l’adozione del progetto “Sestu Comune inclusivo”, e Mozione per l’istituzione della “Consulta Comunale dello sport” del Comune di Sestu”. Il piano del traffico che riguarda modifiche ai sensi di marcia e altre novità, è allo studio da tempo. Le altre due mozioni provengono dalla minoranza. “Sestu Comune Inclusivo”, ha come prima firmataria Valentina Meloni del Movimento Cinque Stelle, e punta all’eliminazione delle barriere architettoniche con un Garante e una Consulta dedicate. Mentre la Consulta dello Sport, proposta da Michela Mura del PD, supporterà il Comune nella gestione degli impianti sportivi, dalla ristrutturazione, alla manutenzione, o alla realizzazione di nuove strutture.

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