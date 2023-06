Giovedì la semifinale con la Spagna Mancini ha un dubbio in attacco 

L'Italia di Roberto Mancini vuole chiudere in bellezza la stagione, «andando in finale di Nations League e vincerla». Parola di Francesco Acerbi, voglioso di ripartire subito dopo la delusione nella finale di Champions persa e regalare una soddisfazione al calcio italiano approdato con tre squadre - Inter, Roma e Fiorentina - in altrettante competizioni europee (record) senza però riuscirne a vincerne neanche una. La stessa voglia vale per l'Italia, che è stata spettatrice suo malgrado dei Mondiali vinti dall' Argentina in Qatar ed è già impegnata, da detentrice del titolo, nelle qualificazioni del prossimo Europeo: le ultime gare sono state a marzo contro l'Inghilterra (ko per 2-1) e a Malta (successo per 2-0). Alla fase finale di Nations, gli azzurri partecipano per la seconda volta di fila: giovedì a Enschede, in Olanda, li aspetta la semifinale contro la Spagna mentre il giorno dopo, a Rotterdam, c'è Olanda e Croazia. Le vincenti si contenderanno il trofeo domenica. «Ci aspetta una sfida difficile ma non abbiamo paura della Spagna, rispetto sì ma non paura. Conosciamo i punti di forza dei nostri avversari ma noi vogliamo andare in finale e vincere questa Nations League», dice appunto Acerbi, uno dei cinque giocatori nerazzurri insieme a Darmian, Barella, Dimarco e Bastoni che formano il blocco di questa Nazionale dove sono tornati dopo un periodo di assenza Immobile e Zaniolo.

«Mancini resta»

In tutto 23 convocati (il gruppo è stato scremato dopo il pre-ritiro in Sardegna) che ieri hanno svolto al completo l'allenamento a Coverciano diventato, con le installazioni del maestro Michelangelo Pistoletto, una suggestiva galleria d'arte. Per Mancini, blindatissimo da Gabriele Gravina, quella contro la Spagna sarà la partita numero 60 da commissario tecnico, incarico assunto il 28 maggio di cinque anni fa (36 vittorie, media 61%, meglio solo Pozzo con 66% e Sacchi con 64,15%). «Mancini al Napoli è un'ipotesi fantomatica davvero molto molto remota - ha affermato il presidente della Figc - lui è il nostro allenatore, al club partenopeo lo unisce solo il colore azzurro. Roberto è concentrato su un progetto di medio-lungo termine, è nel cuore degli italiani, è e rimarrà l'allenatore della Nazionale». Archiviati i rumors di mercato, il pensiero è solo per la Final Four di Nations League: «Siamo tutti concentrati su questa importante competizione, vogliamo ricominciare ad entusiasmare i tifosi - ha rimarcato Gravina - la Spagna è una squadra fortissima ma questo gruppo ha saputo farsi valere con determinazione, organizzazione ed entusiasmo. Dobbiamo tornare ad essere una squadra speciale».

Un obiettivo che sta a cuore ovviamente anche a Mancini che mai come stavolta attenderà l'ultimo momento per decidere, tenendo conto delle condizioni fisiche, chi schierare contro le Furie Rosse, per la terza semifinale negli ultimi due anni dopo il successo dell'Italia ai rigori a Euro 2000 e la vittoria degli spagnoli nella Nations League 2021. Al momento nella formazione titolare dovrebbero trovare posto Donnarumma fra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola esterni, Barella e Verratti in mediana, ballottaggio Immobile-Retegui al centro del tridente.

