Giovedì la riapertura di via Giulio Cesare 

Giovedì riapre finalmente via Giulio Cesare a Sestu dopo i lavori che hanno creato tantio disagi. Intanto è già stato liberato il varco che taglia la strada, attraverso via Monastir, che poi diventa via Cannedu. Viene rimosso così un grande ostacolo, che costringeva ad effettuare un percorso molto più lungo in auto.

In questi giorni gli operai hanno posato il guardrail da un lato della strada, la prossima settimana verrà sistemato anche dall’altro lato, e poi sarà tracciata la segnaletica. Mentre l’illuminazione verrà installata in un secondo momento. L’opera è iniziata nel 2025, dopo anni di preparazione, con un milione e mezzo di euro da fondi europei. L’obiettivo è avere il marciapiede per percorrere almeno un tratto della strada in sicurezza. Presto sarà realtà, anche se in questi mesi ci sono stati disagi, e proteste. Così chi abita o lavora nella zona sta contando anche i minuti per poter passare finalmente di qui.

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