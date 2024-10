Giovedì in campo, c’è anche Wieteska 

Altri due giorni di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno giovedì al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione dopo il pareggio con la Juventus. Considerata la sosta e il tour de force delle ultime settimane con turni infrasettimanali di campionato e Coppa Italia, l’allenatore Nicola ne ha approfittato per far tirare il fiato alla squadra, almeno a chi non è impegnato in Nazionale. La prossima partita per i rossoblù, alla ripresa del torneo, è fissata per domenica 20 alle 18 alla Domus contro il Torino.

L’infermeria

Giovedì pomeriggio ad Asseminello non ci saranno naturalmente gli otto nazionali, vale a dire Marin, Obert, Mina, Makoumbou, Luvumbo, Prati, Sherri e Kingstone. Sotto osservazione i quattro infortunati, assenti a Torino. E se Wieteska potrebbe aggregarsi da subito al gruppo, come ha anticipato Nicola, Lapadula e Jankto sperano di farlo cammin facendo. I tempi di recupero potrebbero essere un po’ più lunghi per il capitano Pavoletti, alle prese con un edema osseo al cuboide del piede destro, lo stesso piede che lo aveva tormentato la scorsa stagione ma in un punto diverso. L’attaccante livornese spera di tornare a disposizione per la gara successiva, contro l’Udinese. (f.g.)

