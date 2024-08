Giovedì in Aula la variazione di bilancio 

Dovrebbe essere il penultimo, o forse il terzultimo, prima della pausa per Ferragosto. Il Consiglio comunale si riunisce di nuovo giovedì prossimo (e poi ancora lunedì 12 e, forse, martedì 13): all’ordine del giorno tutta una serie di interrogazioni (cinque, complessivamente), una mozione (di Roberta Sulis, FI) sulla sicurezza stradale, la comunicazione della composizione finale delle commissioni permanenti e, soprattutto, l’illustrazione da parte del sindaco della proposta di delibera della Giunta che contiene la salvaguardia degli equilibri di bilancio, una variazione al bilancio di previsione 2024 2025-2026 e la contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione. Per l’anno in corso, la variazione di bilancio ammonta a oltre 38 milioni di euro (dove, tra le altre cose, ci dovrebbero essere i fondi per il terzo e ultimo lotto per il parco degli Anelli di Sant’Elia), di cui oltre 33 sono avanzo di amministrazione, quasi 5 da entrate tributarie e 2 da entrate in conto capitale. Per il 2025, invece, la variazione ammonta a oltre 13 milioni di euro, mentre per il 2026, infine, ammonta a poco meno di 1,8 milioni di euro. ( ma. mad. )

