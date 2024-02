Giovedì grasso, un’onda bianca invade il centro storico 

Anche Giovedì grasso non ha tradito le attese e ieri le strade del centro cittadino sono state prese d’assalto dal lungo corteo mascherato.Una sfilata come sempre allegra e chiassosa per la presenza della banda musicale che per volere dell’associazione Karrasegare 'osinku ha guidato anche quest’anno i gruppi. I tantissimi partecipanti hanno indossato il tradizionale camice bianco, dipingendosi il viso, aggiungendo un cappello o una parrucca per completare questo divertente costume nato negli anni ’80. Non sono mancati i coperchi delle pentole o qualsiasi strumento che facesse rumore per creare quel tipico clima giocoso che anima la città con tutti che cantavano a squarciagola le canzoni del carnevale bosano. Domani intanto, altro appuntamento molto atteso con la “Festa delle cantine”, che prevede la distribuzione di piatti e vino nelle caratteristiche cantine del centro. Domenica pomeriggio il Temo diventerà invece il palcoscenico della manifestazione “Un fiume di maschere”, con la sfilata delle maschere libere su qualsiasi imbarcazione a remi, insieme alla regata sugli tzios, le storiche barche di legno. Lunedì 12 ci saranno ancora le sfilate dei carri per l’assegnazione dei premi in palio. ( s. c. )

