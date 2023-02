Giovedì grasso lo sport mette la maschera 

A Carnevale ogni sport vale. Il primo degli appuntamenti in maschera di San Teodoro è una carrellata di attività all’aria aperta e divertimento per adulti e bambini. Al via domani con l’evento organizzato dall’ASD Speedy Sport e la Coop. Sociale Onlus Les Delices, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia e le ASD Sport Academy Olbia, Mountain bike Gallura e Windsurf Club Coda Cavallo. Alle 14 si parte dalla spiaggia di Lu Impostu con la partita di Padel in maschera a cui seguirà l’uscita in surf a La Cinta e la sfilata fino a Piazza Mediterraneo, che culminerà con il corteo di maschere in mountain bike. Infine festa all’Oratorio parrocchiale e spettacolo per bambini. Il Carnevale teodorino 2023, organizzato dall’omonima associazione, entrerà nel vivo sabato con la sfilata dei gruppi allegorici, in partenza alle 15 dal teatro Comunale, e la festa in piazza con DJ set. Martedì 21 l’appuntamento è alle 15 in piazza Emilio Lussu per la mascherata e la Pentolaccia. (sh.l.)

