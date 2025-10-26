Giovedì c’è il Sassuolo Tornano Mina e Deiola? 

Il calendario va di fretta e non dà al Cagliari nemmeno il tempo di metabolizzare la trasferta di Verona. È in programma, infatti, il primo turno infrasettimanale della stagione e giovedì alla Unipol Domus arriva il Sassuolo. Un altro scontro diretto per la salvezza, dunque, dopo quello di ieri al Bentegodi. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.30.

I giocatori rossoblù sono rientrati nell’Isola ieri sera, attraverso un volo charter, e si ritroveranno questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. Giusto un defaticante per chi è sceso in campo contro l’Hellas, tutti gli altri proveranno già oggi ad alzare il ritmo. Sotto osservazione, manco a dirlo, i due grandi assenti a Verona, vale a dire Mina e Deiola. Avrebbero potuto anche forzare, ma hanno preferito fermarsi per provare a recuperare del tutto in prossimità del match con il Sassuolo, come ha spiegato lo stesso Pisacane nella conferenza stampa di venerdì ad Asseminello. Entrambi sono alle prese con un affaticamento a una coscia. Ai flessori il risentimento del difensore colombiano. Al quadricipite femorale, invece, il fastidio che il centrocampista sangavinese si trascina da due settimane ormai. Verranno monitorati giorno per giorno sino alla rifinitura in programma mercoledì, solo allora verrà presa una decisione dallo staff medico, e di conseguenza dall’allenatore che li considera fondamentali, non solo dal punto di vista tecnico e tattico.

Sotto osservazione, oggi alla ripresa degli allenamenti, anche gli altri rossoblù acciaccati, anch’essi indisponibili per la gara di ieri con l’Hellas. Vale a dire Di Pardo, Radunovic e Pintus che - presumibilmente - continueranno a svolgere un lavoro personalizzato e puntano semmai alla prossima sosta, prevista per metà novembre, per aggregarsi al gruppo e ipotizzare un ritorno in campo (a dir il vero, il portiere serbo e il giovane difensore sardo non hanno ancora giocato mezzo minuto dall’inizio della stagione).

Tempi di recupero decisamente più lunghi per Belotti dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non meno di sei mesi. Il Gallo sta iniziando di fatto la riabilitazione post operazione, tornerà nell’Isola quando potrà ricominciare a correre.

