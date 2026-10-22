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Oggi alle 17 e alle 21
23 ottobre 2026 alle 00:40

Giovanni Veronesi a Cagliari e Sassari 

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Oggi il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi sarà al cinema Odissea di Cagliari per incontrare il pubblico dopo l’anteprima del suo “Dio ride”, film di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, nelle sale dal 29 ottobre. La proiezione avrà inizio alle ore 17. Veronesi sarà poi al Citiplex Moderno di Sassari, dove la proiezione è programmata alle 21.

Nel ’600 un uomo parla di Dio come nessuno prima di lui: è Frate Leopoldo da Casamacchia (Pierfrancesco Favino), che racconta il Vangelo con una gioia contagiosa. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio e il clamore arriva fino a Roma, dove la voce ha un suono pericoloso per chi ormai governa attraverso la paura. Il Papa decide di affidare il caso al cardinale Maculani (Silvio Orlando), il più autorevole inquisitore del suo tempo. Quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto inatteso, destinato a mettere in discussione convinzioni che sembravano incrollabili. Mentre il destino di Leopoldo sembra ormai segnato, quello di Maculani e di chi come lui è stato colto dal dubbio prendono direzioni inattese.

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