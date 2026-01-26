Giovanni ucciso mentre implorava pietà 

Lo avrebbe colpito con tredici coltellate, prima alla schiena poi in altre parti del corpo, mentre Giovanni Musu, morente, implorava pietà e chiedeva il perché di tanta violenza. Poi lo sfregio finale, alla gola, e la sosta in attesa di vederlo spirare prima della fuga. Sono alcuni dei dettagli agghiaccianti raccolti dai carabinieri che, guidati dal pm Danilo Tronci, ieri hanno chiuso il cerchio intorno a William Serra, il trentottenne (difeso dall’avvocato Fabio Basile) che ritengono essere l’assassino di Giovanni Musu. Quei dettagli terrificanti li avrebbe raccontati lo stesso Serra all’ex compagna con dei messaggi sullo smartphone. È caduto invece ogni sospetto nei confronti del secondo indagato, Marco Atzeni (difeso dall’avvocato Giuseppe Cirronis): sarebbe stato lui a trovare il corpo di Musu nella pineta di monte Rosmarino e a dare l’allarme mentre il presunto assassino era già fuggito.

L’indagine

Ci sono voluti dieci giorni per arrivare al fermo eseguito ieri pomeriggio nell’abitazione del trentottenne. Dieci giorni in cui i carabinieri della Compagnia di Carbonia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari, hanno raccolto sufficienti elementi perché si arrivasse a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di William Serra con accuse gravissime: omicidio volontario premeditato, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere. Le indagini, guidate dal pubblico ministero Danilo Tronci, non si sono fermate un solo istante ed è stato prezioso poter incrociare i dati dei telefoni di Serra e Musu con le testimonianze di alcune persone che avevano trascorso la serata con la vittima sino alla telefonata ricevuta da William Serra che chiedeva di incontrarlo. Preziose sono state anche le immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza privata che si trovano nella zona intorno al luogo del delitto. In particolare Serra sarebbe stato inquadrato mentre si allontana dalla pineta, incappucciato, correndo verso via Liguria (altra uscita del parco, poco lontana da quella di via Tirso dove sarebbe stato commesso l’omicidio). Poco dopo, non più mascherato, sarebbe stato ripreso con gli stessi abiti da una telecamera in piazza Cagliari e poi, circa un’ora dopo, ma con abiti diversi, in via Lazio. I primi capi, con tracce di sangue, sono stati sequestrati dai carabinieri, così come sono state sequestrate delle calze umide e sporche di terra: un dettaglio importante perché, nelle ore precedenti all’omicidio, si sarebbe presentato dalla sua ex compagna indossando delle calze sulle scarpe, dicendo di essere diretto a compiere una rapina. Alla stessa donna, attorno alle tre del mattino, avrebbe inviato dei messaggi raccontando le fasi dell’atroce delitto commesso.

Il delitto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata attirata nel parco con il pretesto di un incontro legato alla cessione di cocaina ma poi, giunto sul posto sarebbe stato aggredito con inaudita violenza: almeno tredici ferite da taglio, così ha rivelato l’autopsia, alcune delle quali in organi vitali, più la profonda lesione alla gola. Dopo l'omicidio, l'aggressore avrebbe sottratto alla vittima il portafoglio e il telefono cellulare (poi trovati dai carabinieri), configurando così il reato di rapina, per poi tentare di dare fuoco al corpo utilizzando una busta di spazzatura trovata nel parco. Poi la fuga. Sarebbe stato Marco Atzeni a trovare per primo il cadavere in fiamme e a dare l’allarme dopo aver fermato un passante al quale ha chiesto di poter fare una telefonata. Quando è stato sentito dopo l’omicidio, Serra avrebbe cercato di convincere gli investigatori di aver lasciato Musu in pineta in compagnia di Atzeni, ma le successive indagini avrebbero permesso di smentire questa ricostruzione. Dopo l’arresto è stato condotto presso gli uffici della Compagnia di Carbonia per le formalità di rito e poi trasferito presso la casa circondariale di Uta. «Mi riservo di vedere gli atti - ha detto l'avvocato Fabio Basile - intendo analizzarli e parlarne approfonditamente con il mio assistito nei prossimi giorni, poi decideremo come procedere».

