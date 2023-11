Giovanni Lilliu e is gherreris nuragicos 

“Propriu custu carateri totu e solu militari e custa immagini cracada de gherra de is figuras, faint pentzai a sa rappresentatzioni de uni grupu de principis, sepultas impari […]. Così Giovanni Lilliu in Is gherreris nuragicos de Monti Prama. Prezioso contributo in “Sentidu de libbertade, gli scritti di Giovanni Lilliu in lingua sarda, con prefazione di G. Paulis”. Edito nel 2004, sarà presentato da Giulio Paulis, oggi venerdì 24, nel corso del Seminario, Giovanni Lilliu, Sardus Pater: intellettuale e studioso di Sardegna, a Barumini dalle 9.30. Lia Careddu ne leggerà brani e le launeddas del maestro Lai, gli renderanno omaggio.

La lezione del francese

La citazione anticipa quanto formulato da Michel Gras, nella recente Lectio a San Saturnino. Monte Prama, con sepolture a pozzetto e statue monumentali, non si riferirebbe ad un larario privato o di un ceto quanto ad un sacrario comunitario in onore di giovani, caduti in una battaglia. Per l’accademico francese, sardi provenienti da luoghi differenti, probabilmente, nella traiettoria territoriale del fiume Tirso. Lunga via d’acqua interna, dal Goceano al Sinis, dall’importante portata, allora, anche nelle relazioni tra territori. Uno scontro tra indigeni e nemici esterni. Fenici? Quasi certamente, a ribaltare teorie su relazioni eireniche tra etnici e tra comunità. I sopravvissuti, fatti prigionieri, forse fecero parte di maestranze schiavili, utilizzate nell’elaborare il sacrario di Monte Prama […] apustis de unu fatu mannu de gherra, po dh’arregordai cun d’unu monumentu de su tipu de s’heroon […] soggiunge Giovanni Lillu. Michel Gras lo conobbe quando arrivò in Sardegna e la vicenda di Monte Prama iniziava col carico di narrazioni. Non a caso la sua Lectio, oggi a Barumini, s’intitola: Giovanni Lilliu e la Sardegna. Una strategia di ricerca.

I 5000 frammenti

Quella di Lilliu assai complessa. Per dirne in modo appropriato, ricordiamo che lui, ma non solo, si occupò da subito, senza soluzione, dei frammenti di Monte Prama. Mai occultati. Come altri attendevano, nei depositi, finanziamenti opportuni. L’attuale politica dei Depositi aperti eviterà intemerate dietrologie. I finanziamenti per curare e ricomporre gli oltre 5.000 frammenti arrivarono dalla RAS (XIII Legislatura) che utilizzò Fondi CIPE, dopo un Accordo di Programma Quadro col Ministero della Cultura, la locale Soprintendenza, l’Università di Sassari. Venne infrastrutturato anche il Centro di Restauro di Li Punti. Fondi cospicui perché restaurare e ricomporre quei reperti era la prova generale per far nascere, col supporto della Facoltà di Architettura di Alghero, la Scuola di Restauro. Una clinica per curare i reperti e operare diagnostica sui fuoriterra che qualcuno confonde, auspicando scavi ovunque, con l’eldorado senza avere idea di quante professionalità necessiti un intervento archeologico, degno di questo nome. Altro che scavare con irreversibili conseguenze distruttive. È come farsi operare senza Tac. Quante pagine Lilliu ha scritto, in questo giornale, sulla bulimia da scavo. Oltre 5.000 dal secondo dopoguerra! Un silente genocidio del sotto/soprasuolo.

Chi ha visto a Li Punti ricomposti i frammenti di Monte Prama, diventati un imponente complesso scultoreo, ha immaginato un’unitaria esposizione anche per renderne più accessibile la loro lettura. Avrebbe evitato corrive mitopoieticche e un loro uso inappropriato. Dopo Li Punti? Discutibili progetti e improbabili esposizioni, hanno compartimentato il complesso e il sogno. Allestirlo in spazi appropriati, come saranno quelli del Museo di Cabras, fa intendere l’irriducibile forza delle parole di Giovanni Lilliu, in campidanese, e di Michel Gras.

I reperti sono antiquaria se non interconnessi con le geografie fisiche e culturali che li hanno originati. In particolare: habitat; mezzi e modi di produzione; corredi e pratiche di deposizione. Decisive le discipline scientifiche. Anche per il complesso statuario di Cabras generebbero ulteriori letture per l’Età del ferro: discrimine non solo per la Sardegna.

Il programma

Dopo i saluti di Michele Zucca, sindaco di Barumini e di Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, interverranno Monica Stochino, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e sud Sardegna e Segretario regionale per la Sardegna del MiC e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari e della Direzione Regionale Musei Sardegna. La Tavola rotonda, La Festa e i suoi dintorni nella cultura “tradizionale”, vedrà il confronto tra Felice Tiragallo antropologo culturale Università di Cagliari e Martine Boiteux storica e antropologa già École française de Rome e École des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris; Antioco Floris storico del cinema Università di Cagliari; Roberto Milleddu etnomusicologo Conservatorio di Cagliari Giovanni Columbu, regista e saggista.

Chiude la Lectio magistralis, Michel Gras archeologo già direttore di ricerca presso il CNRS Paris e già direttore dell’École française de Rome, socio straniero dell'Accademia nazionale dei Lincei Roma.

