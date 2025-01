«Giovanni Filigheddu: l’uomo che immaginò la Costa Smeralda» 

Un uomo capace di guardare oltre, ma soprattutto innamorato della sua terra, la Gallura. È stato ricordata così la figura di Giovanni Filigheddu, colui che ha immaginato la Costa Smeralda e ha intuito come lo sviluppo futuro dell’isola fosse nel turismo. Alla presenza del presidente del Consiglio Piero Comandini, del presidente emerito della Regione Angelo Rojch, di due figli e dello storico Giovanni Abeltino, nipote dello stretto collaboratore di Filigheddu, ieri è stato quindi consegnato al rappresentante dell’Assemblea sarda il volume di Mario Roych, “Giovanni Filigheddu”, in cui si sono ripercorse la vita e le opere del quattro volte consigliere regionale.

«Giovanni è stato un uomo che ha fatto tanto per la nostra isola, visto che è stato tra i promotori nella difesa della nostra autonomia e ha lavorato per lo sviluppo della Sardegna», ha commenta il presidente dell’assemblea di via Roma. «Anche nei termini di un’economia, come quella turistica e agricola, che hanno rappresentato una scelta vincente, fatta in quel periodo. Ma soprattutto nella difesa dell’autonomia delle proprie istituzioni».

«Parliamo sicuramente di un protagonista dell’autonomia sarda», ha detto l’ex presidente della Giunta regionale Angelo Rojch. «Si batteva per le zone svantaggiate dell’isola, come era allora la Gallura. Lui fece la battuta “siamo ancora fermi ai cavernicoli”. Ma era un uomo di grande cultura, oltre che di grande dimensione umana e politica. Quando affrontava i problemi della Gallura, li vedeva insieme alle altre zone svantaggiate dell’isola. Portava avanti quell’idea cristiana e popolare di guardare sempre avanti. La sua caratteristica più importante era quella di affrontare un problema o analizzare un settore senza vederlo fine a sé stesso, ma in una proiezione futura». Come quando, da assessore al turismo tra gli anni ’50 e ’60, disse no al progetto di insediamento petrolchimico a Golfo Aranci: una scelta che aprì al turismo in Gallura. «Aveva il senso profetico del futuro: per questo è un grande protagonista della storia sarda e della nostra autonomia».

