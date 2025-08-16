«Giovanni è morto al lavoro» 

Lo dicono le indagini: sul pontile della Marina di Portisco dove Giovanni Marchionni ha trascorso l’ultima notte della sua vita c’era un forte odore di acido solfidrico. È scritto negli atti del fascicolo della Procura di Tempio ed è una delle circostanze chiave per accertare la causa del decesso del ragazzo di 21 anni, originario di Bacoli, in Campania. Ma si tratta anche di una circostanza che pone pesanti interrogativi sulla tragedia consumata a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo olbiese all’alba dell’otto agosto e su alcuni aspetti delle indagini. I testimoni parlano di un fetore che si sentiva da diverse ore nel pontile, descritto con precisione e perfettamente compatibile con l’odore dell’acido solfidrico. Una sostanza (le cui esalazioni possono essere mortali) prodotta anche dalla ebollizione, per surriscaldamento, dell’acido solforico delle batterie al piombo. Un fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo perché avvalorerebbe la tesi della famiglia della vittima e di tutta la comunità di Bacoli.

«Morto di lavoro»

Il giorno di Ferragosto durante i funerali del ragazzo, la voce di tutti è stata una sola, sintetizzata nelle parole del sacerdote Roberto Iodice «Non si può morire a 20 anni di lavoro». Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione (38 anni, giornalista, primo cittadino da quando ne aveva 28) è stato ancora più duro: «Sarò molto chiaro. Il Comune sarà al fianco della mamma, del papà, dei fratelli, della sorella, della nonna e dei parenti ed amici di Giovanni. Siamo in contatto con gli avvocati della famiglia, ci costituiremo parte civile. Perché non si può morire così a 21 anni: chi parte per lavoro, deve tornare a casa vivo».

Nessuna vacanza

Nessuna vacanza a Portisco, quindi. Per la famiglia, per gli avvocati Gabriele Satta e Maurizio Capozzo e per il sindaco di Bacoli, Giovanni Marchionni è morto nella barca dove lavorava. L’autopsia ha stabilito che il ragazzo era in salute, senza patologie congenite. Le indagini dovranno individuare l’origine delle esalazioni che potrebbero averlo ucciso. I legali del proprietario dello yacht, Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, escludono problematiche dell’imbarcazione. Due domande su tutte. La cabina della tragedia ha una presa d’aria idonea? E perché gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal) non sono stati coinvolti subito nelle indagini?

Andrea Busia

RIPRODUZIONE RISERVATA