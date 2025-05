Giovanni Columbu apre, a Nuoro, IsReal 2025 

Un evento giunto alla nona edizione. Da martedì 27 maggio, e fino a domenica primo giugno, a Nuoro ritornerà IsReal, il festival del cinema documentario, come sempre nell’auditorium Lilliu del museo Etnografico. Una selezione di trenta film, lavori di registi locali e internazionali. Poi, un focus sulle tradizioni, la cultura e l’identità della Sardegna. Ecco la rassegna organizzata dall’Isre, diretta da Alessandro Stellino. Desiderosa ancora una volta di stupire e far riflettere, con il suo occhio attento rivolto alle tematiche più attuali.

“Scenari Sardi”

Come da tradizione, IsReal enfatizzerà la sezione “Scenari Sardi”. Quindi, racconterà la Sardegna contemporanea attraverso le trasformazioni sociali e culturali che la caratterizzano. Il festival, però, intende arricchire pure la sua proposta anche con un concorso internazionale di grande valore artistico e culturale e con un’apertura verso il cinema etnomusicologico. «IsReal non è solo un luogo dove il cinema documentario incontra il pubblico», dichiara il direttore Alessandro Stellino, «ma un crocevia di storie che permettono di riflettere sui cambiamenti che attraversano le nostre società. È una piattaforma per il dialogo tra culture, un'opportunità per confrontarsi con la realtà di altri luoghi e allo stesso tempo riscoprire la nostra identità». In questo contesto, il festival si conferma come un'importante occasione per promuovere una visione sfaccettata della Sardegna, dove il cinema diventa strumento di analisi e condivisione, capace di proporre storie universali con un linguaggio autentico e coinvolgente.

L’anteprima

Un’edizione di IsReal assai attesa, impreziosita dal ritorno del maestro del cinema sardo Giovanni Columbu, che aprirà il festival con il suo nuovo film di animazione “Balentes”. Ambientato nell’Isola degli anni ’40, racconta la storia di due giovani idealisti desiderosi di liberare dei cavalli destinati al fronte, con uno sguardo poetico e rivoluzionario. Columbu, già autore di lavori riconosciuti a livello internazionale, segna con questo film il suo debutto nell’animazione: un segno tangibile della sua voglia di ricerca e innovazione nel linguaggio cinematografico. «Con la nona edizione di IsReal presentiamo un festival che continua a valorizzare il cinema documentario come strumento di riflessione sulle trasformazioni sociali e culturali del nostro territorio», afferma Stefano Lavra, presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico. «Radicato nel cuore della Sardegna, IsReal continua a svolgere un ruolo strategico tra studiosi, cineasti e pubblico».

L’omaggio

Film in concorso ma non solo. IsReal renderà omaggio a Pierre-Yves Vandeweerd, con una rassegna dedicata ai suoi lavori. Ovvero, film che esplorano le esistenze di chi vive segnato dalla perdita, dall’esilio e dai conflitti interiori, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere su temi universali come la sofferenza umana e la resistenza alle avversità.

RIPRODUZIONE RISERVATA