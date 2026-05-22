Giovanni Coda e le coordinate della vita 

Cagliaritano, classe 1964. Regista, fotografo, autore, curatore. Dal 1996 Direttore Artistico del V-Art – Festival Internazionale Immagine d'Autore, oggi alla sua XXXI edizione. Dal 2020 Advisor del Social Justice Film Festival & Institute di Seattle. Fondatore, nel 2022, di The Social Gallery a Quartu Sant’Elena, spazio espositivo e presidio culturale che ha saputo ritagliarsi un ruolo preciso nel panorama delle arti contemporanee sarde. La biografia di Giovanni Coda è quella di un artista che non ha mai smesso di muoversi – fisicamente, geograficamente, tematicamente – e che ha trasformato questo movimento in metodo, in strumento di ricerca e di sperimentazione.

Questa sera alle 18 all’Ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari 43, a Quartu Sant’Elena, Coda inaugurerà “AS IT IS”, un progetto espositivo curato da Giovanni Follesa che ripercorre un arco di circa vent’anni, attraverso geografie lontanissime e tuttavia dialetticamente connesse: dalla Sardegna passando per Città del Messico, fino al più recente lavoro umanitario condotto nel 2024 in Bangladesh, al seguito di un viaggio promosso dall'associazione Farmacisti nel Mondo.

Giovanni Coda, 35 anni di attività artistica e non dimostrarli. Che cosa dovrà aspettarsi di trovare un visitatore?

«Questa mostra è la prima di un'antologica che verrà organizzata a fine dell'anno. È appunto la prima, a Quartu Sant’Elena, dove risiedo, dove lavoro, dove si trova la mia galleria… insomma, è un tributo anche alla città che mi ha adottato, ed è una parte dell'antologica che si focalizza più sulle tematiche sociali. I visitatori troveranno innanzitutto un estratto dall'ultima collezione, quella sul Bangladesh, un viaggio umanitario che ho fatto nel 2024. Con il gruppo Farmacisti nel Mondo siamo andati distretto di Sathkira nel sud del Bangladesh, a poche centinaia di chilometri dal confine con l'India. Ho fatto un reportage fotografico e un reportage cinematografico, un piccolo documentario di 20 minuti che ora si trova su RaiPlay e si intitola “Disampados”. La mostra ospita questi scatti realizzati in Bangladesh, che si uniscono a degli scatti di Città del Messico. C'è poi tutta una parte fotografica di archeologia industriale e di ritrattistica che chiude il percorso».

Ma sono anche 35 anni di ricerca tra fotografia e video. Ma, in fondo, ricerca di cosa?

«Quando lavori con le parole, così come con le immagini, in fondo lavori con le emozioni che le parole e le immagini suscitano. Ed è importante trovare quelle giuste perché definiscono il tuo pensiero e il tuo linguaggio: io parto dalle parole, poi però ho necessità di trasformarle in immagini. Quindi la mia ricerca, continua, è come trasportare una parola, farla diventare un'immagine e poi fissarla in uno stato fotografico, o viceversa. Quindi come trasformare una parola in un'immagine statica e renderla dinamica con una sequenza. Ho bisogno di trovare un linguaggio che mi permetta di comunicare quelle che sono le sensazioni che io provo nei contesti di vita quotidiana, innanzitutto, ma anche di vita politica, perché quasi tutti i miei film sono politici e comunque di militanza. La ricerca, però, non ha mai un riscontro immediato: serve per aprire strade ad altre persone. Non sono affascinato dal passato, è il futuro che mi interessa: ricerca e sperimentazione sono due cose molto semplici che vanno però praticate».

Da vedere

La mostra resterà allestita fino al 29 di giugno, e sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

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