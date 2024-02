Giovanna Spada festeggia 100 anni 

Tutta la popolazione con in testa il sindaco Massimo Falchi si è stretta in un grande abbraccio per festeggiare i cento anni di Giovanna Angela Spada, vedova di Giovanni Fiori e mamma di tre figli (Tonio, Gavino e Menuccia). Nel consegnarle una targa ricordo a nome di tutta la comunità, il primo cittadino ha avuto per lei parole di affetto.

«La storia della nostra centenaria è un esempio di vita esemplare – ha detto Falchi - quella di una persona eccezionale. Una mamma che con grandi sofferenze ha allevato una bella famiglia se si tiene conto che da piccola non ha conosciuto il padre, e la madre morì quando aveva appena tre anni. Una donna di grande fede - ha aggiunto il sindaco - che pur nelle difficoltà si è sempre distinta vivendo con grande amore verso tutti». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA