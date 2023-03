Giovanna Demurtas ai mondiali Special Olympics 

Giovanna Demurtas, 53 anni, a giugno partirà a Berlino per i mondiali insieme alla nazionale italiana di ginnastica Special Olympics. Ieri la ginnasta, una delle atlete della grande famiglia di Ogliastra Informa, ha incontrato il sindaco Angelo Stochino, suo coetaneo ed amico. «Siamo orgogliosi di questa grande campionessa – ha detto Stochino – Giovanna oltrepassa i confini nazionali e si sta proiettando in Europa. Il suo impegno è espressione di quello che è capace di fare lo sport». Tanti sforzi e tante soddisfazioni sempre con al suo fianco l’associazione di Ogliastra Informa presieduta da Rita Concu. «Prima di arrivare in associazione ero sempre a casa – ha raccontato l’atleta – loro mi hanno davvero cambiato la vita». Il primo cittadino conosce il significato profondo delle parole di Giovanna. «I nostri complimenti vanno a Ogliastra Informa che sta facendo brillare di luce propria questi atleti che fino a poco tempo fa non avevano la possibilità di dimostrare quanto valevano. Giovanna ci è riuscita. Dialogheremo con tutti i soggetti che supportano la nostra campionessa».

Giugno e Berlino si avvicinano e l’emozione cresce, i suoi amici faranno il tifo per lei dalla Sardegna. «Partirà da sola con la nazionale e questa è già una vittoria, al di là del traguardo raggiunto con lo sport, meritatamente – ha commentato Concu – Giovanna ha sempre lavorato tantissimo ed è sempre stata presente partecipando a tutti gli eventi. È un elemento fondamentale all’interno del gruppo e dimostra che una persona con disabilità ha il diritto di fare sport, innamorarsi, sbagliare, soffrire, vivere».

