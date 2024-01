Giovanissimi, una strage senza fine nelle strade sarde 

Otto morti in tre settimane in incidenti stradali nell’Isola: cinque di questi sono giovani, giovanissimi. Una scia di sangue senza fine. E quando a perdere la vita, come accaduto sabato, a Cagliari e poi a Isili, sono due diciannovenni, Thomas Frau e Federico Cubeddu di Quartu, e una donna di 35 anni, Daniela Allegretti, l’impatto emotivo cresce. Come avvenuto lo scorso settembre per la tragica fine dei quattro ragazzi nello schianto in viale Marconi, a Cagliari. Si può fare qualcosa? «Investire su prevenzione e comunicazione», sottolinea Gianbattisa Marotto, comandante della Polizia Locale di Cagliari. Il rispetto delle regole ti salva la vita: «Non solo quando si è giovani», aggiunge Giovanni Marziano, dirigente regionale della Polizia Stradale. «Quando si è alla guida, non bisogna bere e si devono seguire le norme del codice della strada».

Le indagini

Quanto accaduto verso le 3,45 di sabato scorso è stato accertato dall’inchiesta della Polizia Locale di Cagliari. La Peugeot 207 con a bordo tre giovani ha percorso via Vesalio contromano (l’errore è stato commesso quasi certamente dal tratto iniziale, svoltando da via Brancaleone Cugusi di Romana e rimanendo sulla corsia di sinistra, riservata all'altro senso di marcia) schiantandosi frontalmente con un suv Maserati. Il conducente dell’auto, Frau, è morto sul colpo, Cubeddu poche ore dopo in ospedale. Ferite non gravi per Michele Matteu, 18 anni di Quartu, che era nella Peugeot con gli amici, così come per Alessandro Manunza, 44 anni, conducente del suv. Disposti gli esami tossicologici su chi era alla guida dei mezzi, così come le perizie tecniche sui mezzi sotto sequestro.

Il messaggio

Il perché Frau abbia preso contromano via Vesalio non si saprà mai. Distrazione? Errore? Poca esperienza nella guida? Le domande rimarranno senza risposta. La realtà è l’ennesima tragedia della strada che si è portata via due giovani vite. E siamo a cinque ragazzi morti in appena tre settimane: il 21enne quartese l’ultimo giorno dell’anno, il 19enne di Quartucciu sulla strada statale 195 tra Cagliari e Capoterra e il quindicenne investito in via Peretti, sempre a Cagliari. Un 38enne in moto a Carbonia, un 59enne in auto a San Gavino e la 35enne nello schianto a Isili le altre tre vittime in questo inizio d’anno da incubo. «Ogni anno assistiamo purtroppo a un certo numero di incidenti mortali», ricorda Marotto. «Non mi sembra ci sia un’incidenza maggiore di giovanissime vittime. Certamente la morte di ragazzi colpisce di più, ha un impatto emotivo molto forte. Le tragedie come quella di via Vesalio e di viale Marconi, l’anno scorso, possono avere delle chiavi di lettura: la notte, nei fine settimana, si muovono di più i giovani e viaggiano in diversi in una stessa auto. Forse hanno uno spirito meno prudente e c’è un po’ di inesperienza. Detto questo si può intervenire nelle scuole, coinvolgendo tutti gli enti, per dei progetti sulla guida sicura».

La distrazione

Investire sui più piccoli è tra le priorità della Polizia Stradale. «I bambini sono molto ricettivi. per questo portiamo avanti progetti di educazione stradale nelle scuole elementari», sottolinea Marziano. «Il nostro personale è specializzato nel parlare con i giovani perché la riduzione degli incidenti può avvenire solo avendo, in futuro, automobilisti preparati e attenti. Le tragedie avvengono sempre per un errore di chi è alla guida, una distrazione, magari per l’uso del telefono cellulare, e perché non si rispettano le regole del codice della strada».

