Giovanissimi sartiglianti premiati dal Comune 

Entrambi sono stati premiati perché si sono distinti a Sa Sartigliedda di Oristano, centrando una stella e dimostrando coraggio e destrezza nelle pariglie. Sono i fratelli di Macomer, Aurora e Andrea Cugusi, che frequentano entrambi la scuola media di via Ariosto. Lei la terza e lui la prima. Aurora ha ottenuto il massimo, centrando una stella, mentre Andrea è andato benissimo nelle pariglie. Così gli amministratori comunali, in perfetta sintonia col capo di istituto, Sergio Masia, hanno deciso di omaggiarli, donando loro il gagliardetto del Comune.

«Hanno il merito di aver rappresentato degnamente la nostra cittadina in una manifestazione di rilevanza nazionale, come la Sartiglia - dice Dalila Puggioni, consigliere comunale con delega alla pubblica istruzione, nel discorso della premiazione -. La loro esperienza è rappresentativa di valori quali la tenacia e la perseveranza. Solo risalendo in sella, ogni qualvolta si è caduti, si possono raggiungere importanti traguardi come quello dei nostri due giovani concittadini».

Aurora e Andrea Cugusi rappresentano una cittadina e la passione di tanti per i cavalli. Oltre alla loro famiglia è una passione che coinvolge tanta gente e soprattutto molti giovani.

RIPRODUZIONE RISERVATA