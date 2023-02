Giovani ubriachi, tensione alla Marina 

Alta tensione ieri sera alla Marina dove si stava celebrando la festa di Sant’Eulalai e migliaia di persone si erano ritrovate nel quartiere. I festeggiamenti sono stati però disturbati dalla massiccia presenza in alcuni punti del quartiere, a cominciare da via Sicilia, di gruppi di ragazzi che si erano dati da fare con birra e superalcolici. Il centralino dei carabinieri e della Polizia locale sono stati tempestati di chiamate. Una richiesta d’aiuto perché col trascorrere della serata e con l’ubriachezza molti giovani hanno cominciato a infastidire i passanti. Per questo alla Marina sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e della Municipale. Un ragazzo – pare per essersi rifiutato di dare le proprie generalità ai militari – è stato fatto accomodare all’interno di un’auto dei carabinieri. E questo avrebbe provocato la protesta di amici e di tanti altri giovani presenti in particolar modo in via Sicilia. La presenza delle pattuglie ha poi convinto anche i più scalmanati a calmarsi per evitare di essere individuati.

Intanto la festa di Sant’Eulalia è proseguita fino a tarda sera, in un rione ancora più animato del solito, dei fine settimana dove i locali e i ristoranti vengono letteralmente presi d’assalto dai cagliaritani e da tante persone che arrivano dall’hinterland per trascorrere le serate. Con loro, come è ormai tradizione, alla Marina si ritrovano anche centinaia di ragazzi che a tarda sera e fino a notte fonda sono ancora nel quartiere per consumare, all’aperto, birra e bevande alcoliche. Una presenza che i residenti non sopportano più per via del baccano e delle urla e dai comportamenti esasperati spesso provocati dall’alto tasso alcolico.

Anche per questo i comitati dei residenti (della Marina così come di Stampace) hanno più volte chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine per poter riposare in pace e non perdere ore di sonno. Non solo. Quando i gruppi di giovani vanno via, nelle piazze e nelle strade restano le tracce di una presenza ingombrante: bottiglie, cartacce, plastica abbandonate in ogni angolo del rione.

Ieri in via Sicilia e in piazza Sant’Eulalia gli schiamazzi non si sono fermati e sono proseguiti oltre le ore della festa rionale.