Giovani talenti sul palco al “Melis” 

Oggi, a partire dalle 10, la finale del premio Giangrandi-Eggmann riservato a giovani talenti della musica. I concerti sono in programma nella sala Carmen Melis del Teatro Lirico (per il pubblico ingresso in via Cao).

La manifestazione nasce nel 2014 in ricordo dei coniugi Renato Giangrandi, violinista di Firenze, e Arlette Eggmann, pianista di Ginevra, uniti anche nel percorso artistico. I due maestri, vincitori in duo del primo premio assoluto al prestigioso concorso internazionale "ARD" di Monaco di Baviera del 1955, dopo una intensa carriera concertistica in Italia e all'estero, hanno dedicato la loro vita, con la stessa passione e dedizione, all'insegnamento. Per trent'anni sono stati docenti al Conservatorio “Pierluigi da Palestrina”. Renato Giangrandi, inoltre, è stato per oltre vent’anni il primo violino dell’Orchestra dell’Ente Lirico. I Conservatori di Cagliari e Sassari sono stati fin dalla prima edizione, tra i principali promotori del Premio . L'organizzazione della manifestazione è affidata alla figlia Francesca, docente di pianoforte. Per il decennale il premio è stato dedicato esclusivamente alla musica da camera. In lizza, quest’anno, 50 giovani musicisti provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Polonia, Bielorussia, Lituania, Cina e Giappone. Tra loro ci sono sei talenti nati in Sardegna. Domani alle 20,30 a Palazzo Siotto il concerto del vincitore (ingresso libero). La manifestazione si era invece aperta, giovedì scorso, con la performance di Daniele Martinelli, che ha trionfato nel 2024.

