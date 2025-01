Giovani talenti sardi a “L’Informatore 360” 

Si apre oggi un mini-ciclo di trasmissioni dedicate ad alcuni dei giovani talenti dello sport sardo. “L’Informatore Sportivo 360”, il settimane condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis ( foto ) ospita stasera in studio in diretta dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina due promesse di vela e atletica leggera: il campione Campione Mondiale Youth e Junior 2024 di iQFoil (tavola a vela) Freddy Pilloni e la quattrocentista Laura Frattaroli, campionessa d’Europa Under 18 con la staffetta mista.