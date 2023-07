Giovani stranieri ripuliscono le vie del paese 

“Su mundu est innoi” (Il mondo è qui), cosi il sindaco di Serramanna Gabriele Littera riassume l’arrivo nel paese di 14 giovani provenienti da diverse parti del mondo (Finlandia, Repubblica Ceca, Belgio, Taiwan, Spagna, Kenya, Messico, Francia, oltre che Italia) e che hanno scelto Serramanna per una vacanza all’insegna della conoscenza e del volontariato.

«Fino alla terza settimana di luglio i ragazzi saranno nostri ospiti per tante attività in favore della comunità, come pulire spazi urbani o collaborare alla realizzazione del Jamal Memorial, un festival musicale dedicato alla memoria di un giovane musicista serramanese, ed altre invece di tipo culturale o enogastronomico, tra visite nel nostro centro storico o presso le aziende agroalimentari del paese», spiega il primo cittadino sindaco Littera.

I giovani, grazie al coordinamento dell'Associazione Lunaria, e il supporto logistico della protezione civile Quadrifoglio, trascorreranno parte delle loro vacanze estive nel centro del Medio Campidano. «Perché 14 giovani da tutto il mondo decidono di venire a Serramanna a trascorrere le loro vacanze prestando parte del loro tempo per un'attività di volontariato?», interviene l’assessore della Cultura Giovanni Maccioni (esperto di mobilità internazionale, formazione e orientamento dei giovani). Rispondono i gemelli taiwanesi e la ragazza messicana che hanno scelto di viaggiare, da tanto lontano, «per conoscere la nostra comunità e trascorrere due settimane in compagnia di loro coetanei locali e stranieri». (i. pil.)

