Giovani stilisti in passerella a Bologna 

Il laboratorio tessile, ricreativo e sociale La Matrioska ha partecipato con i suoi ragazzi al festival di moda @rivestiti_terraequa di Bologna dove sono state portate in passerella le collezioni del progetto P-lab riservato ai migranti.

Abdoukarim, Drissa e Anna hanno creato capi che uniscono le vivaci stampe “wax” africane al tessuto tradizionale sardo la “bisaccia”, attraverso punti di cucitura, diventando così un’unica storia di due realtà solo apparentemente lontane. Sulayman e Caterina hanno realizzato invece una linea di capi femminili e unisex in denim recuperato. Qui la cura per la “p” di pianeta, ha dato vita ad una collezione che dimostra come il denim, attualmente uno degli indumenti più inquinanti, possa essere destrutturato per dare vita ad un nuovo capo. E infine Hanna, Muhammad e Moira hanno creato una minicapsule collection di kimono e pantaloni a partire dal recupero di tessuti inutilizzati e rimanenze di magazzino per dare nuova vita a materiali dimenticati.

Il progetto P lab è finanziato da Fondazione Migrantes, con il paternariato del Comune e dell’ordine degli psicologi della Sardegna in collaborazione con progetto Sai della Caritas Diocesana. P lab, con la p come ponti, è un laboratorio destinato ai migranti.

