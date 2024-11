Giovani reporter raccontano l’evento: ecco Alessandra, Chiara, Giorgia, Elena 

Sono Alessandra Collu del liceo Eleonora d’Arborea (18 anni), Chiara Ibba del liceo Michelangelo (19 anni), Giorgia Bancescu del liceo Pacinotti (16 anni) e Elena Leppori del liceo Eleonora d’Arborea (18 anni). Sono le giovani reporter del progetto che vede la collaborazione tra il gruppo editoriale L’Unione Sarda e Il Cagliari Festival Scienza organizzato dall’associazione ScienzaSocietàScienza presieduta da Davide Peddis, che si sta svolgendo in questi giorni all’Exma.

È spettato a loro raccontare la scienza dal punto di vista dei giovanissimi e confrontarsi per qualche giorno con il lavoro giornalistico con tutti i media a disposizione per spiegare al grande pubblico quanto la scienza impatti nelle nostre vite quotidianamente. Alessandra e Giorgia hanno scritto un articolo, che potete leggere in questa pagina, spiegando il senso di “Contaminando” la parola/tema con cui il Festival Scienza si è confrontato quest’anno e che ci dice quanto sia importante coniugare sapere scientifico e saper umanistico. A Chiara ed Elena è invece spettato il compito di far parlare i protagonisti che animano il festival, i ragazzi, i volontari gli adulti. E lo hanno fatto fotocamera e microfono alla mano per raccogliere tante testimonianze che hanno dato vita a un video e a alcuni contenuti per i nostri social. E infine una mattina speciale per loro, ospiti delle nostre redazioni per raccontare l’esperienza ai microfoni di Radiolina e Videolina e sui social.

