«Giovani problematici ma ricchi di risorse: lavoriamo sul disagio» 

È scesa in strada anche lei, l’assessora alle Politiche sociali, sabato notte. Per toccare con mano il problema che tutti denunciano da tempo, il disagio dei giovani che ogni sabato arrivano alla Marina, si riempiono di alcol, organizzano risse, tormentano i residenti, e per il quale il suo assessorato ha promosso un programma su strada. «L’obiettivo è accompagnare i progetti di cui l’amministrazione è in coprogettazione direttamente sul territorio», dice Anna Puddu. «È molto importante fare in modo che i progetti abbiano davvero una ricaduta sulla persone», in questo caso la popolazione minorile. «Considerato che ci sono tantissime criticità, credo che questo intervento», ComuniTeen, «debba essere potenziato con unità operative socio sanitarie integrate», aggiunge. Che cosa ha trovato girando per la Marina? «Tantissimi giovani che hanno tantissime risorse e potenzialità ma anche tante problematiche legate a una molteplicità di forme di povertà», dice, quasi rispondendo più come professionista (è psicologa) che come politico. «Questi ragazzini e ragazzine utilizzano l’alcol come strumento di socializzazione gruppale, ecco perché è determinante il lavoro con i Servizi sociali e quelli che trattano le dipendenze». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA