Giovani pianisti primi al festival “Cartocci” 

Si sono piazzati al primo posto alla XXII edizione del Festival nazionale della musica “Gian Piero Cartocci”, concorso riservato agli alunni dei corsi ad indirizzo musicale. Leonardo Ledda e Elisa Carrus, studenti di pianoforte della Scuola civica di musica di Oristano e preparati dal docente Federico Solinas, hanno sbaragliato la concorrenza. «Per la nostra istituzione è un importante e prestigioso risultato – commenta Riccardo Zinzula che dirige la scuola con sede in via Costa – Il progetto coordinato dai docenti di strumento è nato con lo scopo di fornire agli alunni un’importante occasione di crescita attraverso il confronto reciproco e di stimolare lo studio della musica».

Grande soddisfazione per il risultato anche dall’assessore comunale alla Cultura, Gigi Mureddu, dal presidente Lorenzo Pusceddu e dai consiglieri della Scuola civica, Mauro Licandro e Susanna Contini: «È un risultato eccezionale per i nostri due virtuosi allievi che certifica il nuovo corso dell’importante realtà musicale cittadina che ha visto raddoppiare le iscrizioni nel corso di due anni. A breve, in occasione dei saggi della scuola che oggi conta più di cento allievi, tutta la città potrà apprezzare le qualità dei nostri giovani musicisti». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA