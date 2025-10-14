Giovani in sella allenati da “Pesse” 

La manifestazione “Zenias de Atonzu” è stata un'occasione importante anche per celebrare il forte legame che esiste tra l’Ardia di Sedilo e Siena. Non è un caso infatti che tra i protagonisti assoluti del Palio senese ci sia stato il sedilese Giuseppe Pes, detto “Il Pesse” (9 trionfi e 45 corse in piazza Del Campo) ma anche cavalli allevati nel paese come “Pedona saura”, “Istriceddu” e “Remorex” che hanno vinto complessivamente sette corse.

Nuove leve

Una passione radicata che si proietta verso il futuro, come dimostra la storia del 18enne Davide Pilitta, aspirante fantino professionista, alla pari di altri tre giovanissimi sedilesi: Costantino Carboni, Massimo Pintore e Augusto Vargiolu. Frequenta, come gli altri, la prestigiosa scuola francese a Chantilly, dove unisce studio e formazione equestre. «Ho iniziato con il palio degli asinelli – afferma Davide – ma il mio obiettivo era quello di frequentare una scuola di fantini importante come quella di Alessandro Botti», trainer di successo internazionale di cavalli e fantini con base a 50 chilometri da Parigi. Un obiettivo raggiunto anche se «i sacrifici sono tanti – aggiunge il 18enne – ma la voglia di mettermi in gioco li fa superare tutti». E Davide Pilitta non ha dubbi a elencare quali sono i sacrifici più importanti che compie per coronare il suo sogno: «Intanto rispettare una ferrea alimentazione in modo tale da rimanere sempre nel giusto peso e poi l’eseguire quotidianamente duri allenamenti». Il giovane fantino non dimentica di ringraziare «di cuore quanti mi aiutano e spronano: il mio allenatore e grande fantino Giuseppe Pes, mio padrino Andrea Mureddu, i miei genitori Giovanni e Rosaria Mula, mio fratello Marco e tutti i miei amici».

Il ponte con Siena

Il convegno dedicato al cavallo ha rappresentato un momento significativo dell'evento, con la partecipazione di esperti e appassionati che hanno discusso sul ruolo del cavallo nella storia e nella cultura dei due centri. Insomma, il cavallo come elemento identitario e “ponte culturale” tra Sedilo e Siena. Il gemellaggio fra le due comunità è stato suggellato durante il convegno “Il cavallo e la monta a pelo tra passato e presente”, coordinato da Viola Carignani di RadioSiena Tv, con gli interventi del sindaco Salvatore Pes, dello studioso senese Fernando Giannelli, del presidente dell’Associazione nazionale cavallo Anglo-Arabo Stefano Ferranti, del giornalista Pietro Penta e dell’allevatore sedilese Tonino Manca.

L’allevatore

«Sono due eventi dove non si guarda l'orologio – ha evidenziato Manca – Poco cambia se i ritmi sono scanditi da una piccola campana della chiesa di San Costantino o dal campanone della torre del Mangia. Oppure 4 scoppi di mortaretto contro mille fucilate a salve. Sono comunque ritmi scanditi da un sistema complesso che si confonde con il brusio della folla».

