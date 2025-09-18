«Giovani in pista? Niente soldi» 

Se fosse solo per “mamma” Regione i giovani in sella non ci salirebbero per partecipare alla seconda tappa del Campionato italiano di motocross junior. E invece, malgrado il finanziamento non approvato da Cagliari, i 140 giovani atleti domani e domenica saranno lo stesso al crossodromo “Le Dune” di Riola grazie al Motoclub motor school che organizza queste gare per la prima volta nell’Isola.

Il caso

Secondo la legge 17, articolo 26, il punteggio che serve per ottenere il finanziamento regionale che sostiene l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali viene ridotto del 50% se scendono in gara i minorenni. Ecco perché la proposta del Motoclub motor school, che chiedeva un contributo di 25 mila euro, è risultata non finanziabile.

Gli organizzatori

«Un’assurdità - sbotta il presidente del Motoclub, Fulvio Maiorca - Questo è un modo per penalizzare i giovani. In tanti continuano a ripetere che lo sport serve anche per allontanare i ragazzi da situazione spesso spiacevoli e poi invece succede questo. Ho avuto modo di presentare le nostre rimostranze anche al Coni regionale ma senza successo».

L’indotto economico

Maiorca fa anche un’altra riflessione: «Le famiglie dei giovani piloti sono presenti a Riola e nei paesi vicini da due settimane, si tratta in sostanza di una gara che al territorio porta denaro. Non so se altri eventi che hanno ottenuto tantissimi soldi riescono ad avere un seguito così importante».

Logico quindi che Fulvio Maiorca parli di legge regionale sbagliata: «Ben venga lo sport inclusivo, che sia chiaro, ma non si può dare un punteggio alto ad una società dove sono presenti dei disabili e penalizzare allo stesso tempo gli altri ragazzi».

Le gare

I piloti che nel fine settimana si sfideranno nella pista del crossodromo hanno tra i 9 e i 17 anni. Arrivano da tutte le regioni e tanti sono sardi. Domani, dalle 8, ci saranno le prove; di pomeriggio le qualifiche e le prime gare. Domenica altre competizioni e poi le premiazioni.

Maiorca fa un appello: «Invito le famiglie del territorio, e non solo, a raggiungerci: sarà un modo per ammirare tanti piloti giovani e bravi. E magari far capire che l'evento meritava più importanza».

