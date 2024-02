Giovani in fuga, la città invecchia  

Nuovi nati dimezzati in dieci anni - 560 nel 2013, 283 i fiocchi azzurri e rosa durante lo scorso anno - e sempre meno giovani in città. E sale l’età media dei quartesi: 47,6 nel 2023, con uno stacco di cinque anni esatti rispetto al 2013 quando la media si fermava a 42,6 anni. È una Quartu che invecchia, in linea con il trend demografico di tutta l’Isola, quella che risulta dai dati aggiornati dall’Istat lo scorso anno. Mentre il Comune cerca di trattenere i ragazzi e attirare nuovi giovani con una serie di iniziative.

La fotografia

Sulla popolazione le ultime rilevazioni fotografano un centinaio di residenti in meno a distanza di un anno, ma gli abitanti risultano comunque di più rispetto al 2020 e al 2021. I numeri registrati nel 2011 - quando la popolazione ha sfiorato i 72mila residenti - sono ancora però lontani: lo scorso anno gli abitanti risultavano 68.755, 68.853 nel 2022. Un centinaio in più rispetto a due anni prima, quasi cinquecento se il confronto viene fatto con il 2020. E dopo il trend positivo del 2022, il dato dei nuovi nati è di nuovo in discesa: 324 due anni fa, 283 lo scorso anno, mentre nel 2013 i neonati risultavano 560. In calo il numero dei morti, oltre un centinaio in meno nell’ultimo anno.

Sempre più vecchi

Intanto continua a salire l’età media, il dato che più di tutti fa emergere l’invecchiamento della città. Lo scorso anno la percentuale era di 47,3 anni, ulteriormente salita nel 2023 a 47,6. Esattamente cinque anni in più rispetto al 2013, quando l’età media era di 42,6 anni. Un trend negativo che va di pari passo con il calo dei giovani residenti: 6.136 lo scorso anno, 500 in meno se si fa un confronto con il numero dei ventenni nel 2020 - 6.627 - e 1.603 in meno rispetto a dieci anni fa. C’è chi lascia l’Isola per studiare, chi in cerca di un futuro lavorativo migliore. Mentre in città aumenta la fascia della terza età: gli ottantenni, per esempio, erano 1.997 nel 2013, lo scorso anno 3.433.

La politica

Un trend negativo che il Comune sta cercando di invertire. «Il problema dell’invecchiamento della popolazione non è limitato ai confini quartesi ma interessa purtroppo l’intera Regione», evidenzia l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «Quartu vuole fare la sua parte cercando di dare una prospettiva ai giovani», dice riferendosi «ai nuovi centri di aggregazione, di informazione e di orientamento dedicati. Non solo, vorremmo portare anche altri ragazzi in città, magari studenti», aggiunge, ricordando «l’accordo con l’Università di Cagliari per la creazione di un nuovo polo dell’innovazione all’interno degli spazi delle ex Distillerie Capra. Inoltre abbiamo messo nero su bianco la volontà di dare in comodato d’uso l’ex casa del pensionato all’Ersu per l’apertura di una casa dello studente». Poi il riferimento ai progetti di coesione sociale, compresi quelli rivolti agli anziani, «che meritano altrettanta attenzione. Proprio per questo nell’ultimo anno sono stati inaugurati i due nuovi centri di via Zara e piazza IV Novembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA