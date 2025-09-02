Giovani in fuga dopo la laurea 

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, negli ultimi sei anni nell’Oristanese il numero dei laureati è cresciuto di oltre quattro punti percentuali, passando dal 22,3 al 26,9 per cento. Secondo i dati raccolti da Openpolis, sempre più ragazzi scelgono di investire sul proprio futuro attraverso l’università. Peccato che, una volta in tasca il tanto agognato “pezzo di carta” molti decidano di prendere il largo.

Fuga dopo la laurea

L’ultimo dato Istat (Rapporto Bes dei territori 2024) è eloquente: la provincia ha perso 36 laureati ogni mille residenti nella fascia 25-39 anni, un saldo migratorio negativo che pesa più della media regionale e perfino di quella del Mezzogiorno.Significa che Oristano non solo fatica ad “importare” competenze dall’esterno, ma soprattutto vede partire una quota consistente dei suoi giovani più qualificati. Dopo la laurea, spesso conseguita fuori dall’Isola, in tanti scelgono di cercare altrove opportunità di lavoro e di crescita che il contesto locale non riesce a garantire.

Il commento

«Certo, bisognerebbe creare maggiori sinergie con le istituzioni, il mondo produttivo e l’università stessa - osserva Andrea Santucciu, nella duplice veste di vicepresidente del Consorzio Uno e di docente dell’Istituto tecnico Ohoca - Per quanto concerne l’ateneo oristanese, però, occorre puntualizzare che una buona fetta di studenti riesce a trovare occupazione nel territorio appena conseguito il titolo».

Superiori, aule deserte

Il bicchiere diventa mezzo vuoto se si guarda al lato opposto della filiera formativa. Oristano, secondo i dati illustrati di recente nel corso di un convegno dall’associazione “Lucio Abis”, è infatti tra le province con i più alti livelli di dispersione scolastica: il 18% dei ragazzi lascia la scuola prima del diploma, quasi il doppio rispetto alla media nazionale. In Sardegna il tasso si ferma al 17,3 ma resta comunque tra i più elevati d’Italia. Così, mentre una parte di giovani spinge verso l’alto le statistiche universitarie, un’altra parte consistente resta esclusa già nei primi passaggi del percorso educativo, rinunciando in anticipo a un titolo che potrebbe aprire loro le porte del mondo del lavoro.

«Anche se negli ultimi 30 anni il tasso di abbandono è calato sensibilmente, c’è ancora tanto da fare - spiega Santucciu - progetti come Iscol@ o i fondi Pnrr sono fondamentali, ma non bastano. È necessario “svecchiare” la scuola, per certi versi ancora ferma al modello gentiliano».

L’analisi

Da un lato, dunque, una crescita di laureati che dimostra la volontà di riscatto e di investimento culturale delle nuove generazioni. Dall’altro la difficoltà di trasformare quel patrimonio in sviluppo locale e una rinuncia agli studi ancora troppo elevata. ù

Per Pino Tilocca, dirigente del Liceo De Castro, «una contraddizione clamorosa che preoccupa. C’è una nuova polarizzazione tra chi riesce ad affrontare gli studi e chi non riesce ad arrivare in porto». Il rischio, alimentato da «un forte sbandamento delle nuove generazioni, esploso dopo la pandemia – conclude Tilocca - è la nascita di nuove marginalità sociali, culturali e geografiche».

