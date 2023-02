Giovani in fuga «Città poco attrattiva» 

«Nuoro per noi giovani è poco attrattiva, ci sono scarse prospettive - dichiara Elisa Frau, studentessa del liceo classico Asproni con già un’esperienza di vita in Texas, negli Stati Uniti -. Pochi lavori possibili, spesso chiusi in ufficio, senza sbocchi all’avanguardia». Sintesi perfetta e pensiero che accomuna. I dati impressionano, arrivano dal Viminale e sono stati elaborati dal Sole 24 Ore. A livello nazionale in media vanno via circa 11 giovani ogni 100 residenti under 30. A Nuoro, però, tutto si amplifica: e diventano quasi 15.

La fuga verso l’estero dal cuore della Barbagia appare inarrestabile. E al liceo classico Giorgio Asproni lo sanno bene. «Sono stata in Irlanda, non solo per imparare la lingua - dice Francesca Murru -. Il mio futuro lo vedo lì, ho già fatto domanda per qualche università». L’amica Maria Luisa Arru aggiunge: «Sono stata in Nebraska, ho scoperto una nuova cultura e mi sono trovata molto bene». Il dirigente della scuola, Antonio Fadda, precisa: «Molti nostri giovani vanno fuori, un fatto che abbiamo osservato da anni. Sì, gli interessi sono diversi rispetto al passato». Gianfranco Oppo, esperto di politiche giovanili, conclude: «I ragazzi che da noi vogliono intraprendere un lavoro innovativo non troveranno soddisfazione nell’offerta nuorese».

