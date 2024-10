Giovani in campo: sport, educazione stradale e concerti 

Tornei di calcio, iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, e in futuro concerti e spettacoli in piazza che portino a Selargius ragazzi da tutto l’hinterland. Il neo presidente della consulta giovani, Alessandro Serra, 21 anni, ha le idee chiare: «Dobbiamo creare animazione, occasioni di svago per tutti, e richiamare l’attenzione fuori dai confini comunali», dice dopo la prima riunione con gli altri ragazzi del gruppo eletto di recente in Comune. Tutti giovani fra i 16 e i 30 anni: oltre al presidente, ci sono il vice Francesco Borzachiello, Sara Sarritzu segretaria e vice Nicole Farris, insieme a Andrea Pibiri, Nicola Cogoni, Mattia Cordeddu e Antonio Serra.

Obiettivo trasformare Selargius in città a misura di giovane. In programma una giornata dedicata alla sicurezza stradale con il supporto della Polizia, sulla scia del memorial organizzato a settembre per Najibe Zaher e degli altri giovani che hanno perso la vita lo scorso anno nel tragico incidente di viale Marconi. «Stiamo pensando di inserire anche un corso di pronto soccorso», annuncia il presidente della consulta. «Ma punteremo anche sullo sport, abbiamo tante strutture che si possono sfruttare, sono certo che con il supporto del Comune si potranno programmare diverse iniziative durante l’anno. A breve apriremo anche una pagina sui social, per avere proposte e suggerimenti su iniziative da fare in città».

