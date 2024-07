Giovani imprenditori premiati con la Veneretta 

Hanno ricevuto dal sindaco di Macomer copia della Veneretta in Consiglio comunale. Davide Russotti e Timoteo Ruiu, della startup Handy srl, che eccelle nello sviluppo di software e sistemi informatici a supporto delle imprese, hanno ricevuto di recente a Montecitorio il premio “America e innovazione”, promosso dalla Fondazione Italia Usa. «Giovani imprenditori che danno lustro a Macomer - ha detto il sindaco, Riccardo Uda, alla consegna della Veneretta - grazie a talento e intraprendenza. Un’esperienza di grande valore che assume un ulteriore significato perché, nonostante le proposte ricevute per portare l’azienda in altre realtà, la società ha deciso di continuare a operare qui. Un segnale importante che speriamo sia di buon auspicio per il territorio». Dice Davide Russotti: «Siamo fieri di essere gli unici destinatari in Sardegna del prestigioso premio che celebra il nostro impegno nell’innovazione e il successo della startup nel mercato globale, testimonianza di dedizione, grinta e lavoro». I consiglieri si sono alzati in piedi. «Un onore essere qui - ha detto Russotti - è motivo di orgoglio ricevere il premio. Anche se il nostro business va verso i Paesi europei e presto in America, Macomer sarà sempre il nostro quartier generale». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA