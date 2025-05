Giovani imprenditori, il crollo nell’Isola 

Fare l'imprenditore non è un mestiere per giovani e le imprese giovanili sono in calo anche in settori che sembrerebbero più abbordabili per un under 35. Lo sottolinea Confesercenti che denuncia come «Nei comparti strategici del commercio, della ricettività e della ristorazione, l'impresa giovanile sia in caduta libera» anche a causa delle piattaforme del web. E per la Sardegna il calo si attesta oltre il 24%.

I numeri

Nel complesso del tessuto imprenditoriale italiano, sono 70mila le imprese giovanili sparite negli ultimi cinque anni di queste, la metà, cioè 35.000 «proprio nel commercio, nel turismo e nella ristorazione». Secondo un'analisi condotta sui dati camerali: «Tra il 2019 e il 2024 sono scomparsi oltre 35.600 negozi, attività ricettive, bar e ristoranti guidati da under 35, con un calo del -22,9%». Siamo di fronte a una flessione nettamente più pronunciata di quella complessiva delle imprese (-7,2% dal 2019) e più che quadrupla rispetto alle attività guidate da over 35 (-5%) nei tre settori considerati.

Difficoltà

Per le piccole attività è sempre più difficile resistere. Una su tre (34,4%) chiude prima di compiere cinque anni di vita. “L'Italia non è più un Paese per giovani imprenditori?”. si domanda Confesercenti. La risposta è nell'età media degli “imprenditori rimasti” che emerge dal rapporto. Nei tre comparti (negozi, attività recettive, bar e ristoranti) l'età media supera i 51 anni (51,3), e solo un'impresa su dieci è guidata da giovani, una quota in netto calo rispetto al 12,1% del 2019. «Il calo di attività under 35 è più veloce nei centri urbani intermedi», rileva Confesercenti. Nei comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti - segnala il rapporto - le imprese giovanili sono diminuite del 23% dal 2019, in quelli tra i 50.000 e i 250.000 del 24,2%.

Territori

A livello regionale, le diminuzioni più pronunciate sono nelle regioni del Centro-Sud: Umbria, Sardegna, Calabria, Abruzzo, Sicilia e Toscana, tutte con riduzioni superiori al 24% rispetto a cinque anni fa.

«Ascesa dell'economia delle piattaforme web, una domanda interna ancora debole e l'elevato carico fiscale e burocratico fanno strage del tessuto imprenditoriale soprattutto giovanile», commenta Nico Gronchi vicepresidente vicario di Confesercenti e presidente di Assoterziario che chiede «azioni concrete a sostegno dell'impresa indipendente e dei territori e soprattutto, più governo dello sviluppo. Prima della deregulation con il “Salva Italia” voluto di Mario Montii i comuni redigevano piani commerciali e urbanistici, programmando servizi e attività economiche oggi a dettare le regole è il web. Il prezzo lo pagano i territori, con un'emorragia di iniziativa economica che li impoverisce giorno dopo giorno».

