Giovani imprenditori crescono 

Piccole botteghe, bar, pizzerie, ma anche saloni di parrucchieri, panifici e rivendite di giornali e riviste. A Selargius è boom di nuove attività commerciali, con un segno più registrato nell’ultimo anno e mezzo, e tanti giovani - selargini e non - che hanno deciso di iniziare in città la loro avventura da imprenditori. Gli anni delle chiusure, concentrate nel pre pandemia e nei mesi più bui del Covid, sembrano quindi alle spalle. Nonostante il periodo di crisi e rincari che da tempo sta mettendo in ginocchio tanti commercianti.

I dati

Una tendenza positiva confermata dal bilancio stilato a fine 2022 dagli uffici delle Attività produttive del Comune: 89 nuove imprese, 32 i negozianti che invece hanno abbassato definitivamente le serrande, 26 i trasferimenti e i subingressi che di fatto non hanno comportato nessun cambiamento nel numero delle attività produttive cittadine. Il dato definitivo quindi, al netto delle cessazioni, è di 57 imprese in più a Selargius tra il 2021 e lo scorso anno. Senza contare tutte quelle categorie che, per legge, non passano tramite il Suape del Municipio. Fra le nuove aperture spiccano gli esercizi di vicinato - botteghe, mini market, rivendite di frutta, verdura e pane: tredici in tutto. Dieci i nuovi punti per il commercio all’ingrosso, otto artigiani alimentari, sempre otto i saloni di bellezza - fra centri estetici e parrucchieri - e altrettanti installatori e manutentori di impianti che hanno avuto l’autorizzazione dal Comune nel corso del 2022. E ancora: strutture sanitarie, bar, supermercati, attività di noleggio auto, agenzie d’affari e un centro per i tatuaggi.

Le scommesse

Ad investire a Selargius sono soprattutto i giovani. Come Laura Melis e Andrea Chessa, 34 anni - lei selargina, lui di Lunamatrona - coppia nella vita e nel lavoro, che dopo anni trascorsi all’estero sono tornati nell’Isola per realizzare il loro sogno: aprire un’attività di ristorazione tutta loro. «Finalmente ci siamo riusciti», racconta la titolare della nuova gastronomia di viale Trieste, «non è stato semplice, ma grazie al supporto di amici e parenti ci siamo riusciti». Da mesi “Arte dei sapori” è diventato il punto di riferimento della zona, e non solo. Anche Riccardo Littera e Simone Corbia, entrambi 33enni e di Decimomannu, hanno deciso di puntare su Selargius con l’apertura - poco meno di due anni fa - del bar “Hibiscus” in viale Trieste. «L’attività sta andando bene, le spese sono tante ma non ci lamentiamo», racconta Riccardo Littera. «Anzi, abbiamo allargato il locale perché tutti i clienti non ci stavano, e dalla prossima settimana partiamo con l’angolo panetteria e salumeria».