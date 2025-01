Giovani imprenditori crescono 

Un 2024 a prova di resistenza con la nascita di nuove imprese a trazione giovanile, puntando alla resilienza come scommessa per il futuro della città, che confida in un 2025 di svolta. Lo sanno bene i giovani imprenditori locali, animati da un entusiasmo che supera gli ostacoli di burocrazia, crisi economica e problemi viari e riscopre radici e senso d’apparenza.

Al Monte

Sull’Ortobene, Louis Porcheri, 35 anni, titolare del ristorante Pappas Experience, traccia un bilancio positivo, dopo l’inaugurazione in estate: «È la mia terza attività dopo il caffè Novetrequarti che ho gestito per anni e il D’Affare di via Brigata Sassari dove tuttora lavoro. Ho sempre sognato di creare qualcosa di unico sull’Ortobene, e dopo tanti sacrifici, a febbraio 2024, ho acquistato un locale da tempo chiuso e l’ho rimesso a nuovo».Un viaggio fra sapori della tradizione rivisitati in chiave moderna, quello proposto da Porcheri, in uno scenario mozzafiato. «Fa piacere constatare che l’attività sia in crescita e tanti ci stiamo raggiungendo per degustare le nostre eccellenze enogastronomiche. Siamo reduci da un Capodanno da tutto esaurito e puntiamo a replicare con un 2025 ricco di sorprese e nuovi progetti. Il nostro futuro è qui, lottando per valorizzare Nuoro», dice.

Santu Predu

Tra le vie in lastricato decolla la nuova gestione di Casa Ruiu, inaugurata in autunno da Paolo Melis (38 anni), Carlo Soro (37), Paolo Piredda (35) e Antonio Catte (35). «Quando i proprietari Roberto Mussoni e Sabrina Ruiu ci hanno proposto di gestire un angolo così meraviglioso non ci abbiamo pensato due volte - spiega Carlo Soro - e così a ottobre abbiamo inaugurato uno spazio che punta a far rivivere il centro storico a due passi dalla casa di Grazia Deledda».uristi e famiglie fra cocktail, buon cibo e animazione hanno trovato una meta prediletta. «Abbiamo gestito per tre anni il bar Tettamanzi, il Covid ci ha purtroppo tagliato le gambe - dice Soro - non ci siamo mai arresi e questa nuova avventura ci sta entusiasmando. Puntiamo a rendere Santu Predu sempre più centrale, facendo rete con tutte le attività della città».

Sartoria

In via Ballero, dall’estate c’è Roberta Rinaldini (30 anni) anima de “La gruccia RRosa” in cui la passione per il cucito da forma a creazioni che uniscono tradizione e arte contemporanea, fra cuscini, decorazioni per la casa e oggetti per i piccoli. «Una sfida con me stessa - dice - ho scoperto l’arte del ricamo da bambina, grazie agli insegnamenti di mia nonna a cui devo tutto. Alcuni mesi fa ho potuto aprire la mia tanto attesa attività».onostante le difficoltà decollano nuovi progetti. «La burocrazia e la tassazione non aiutano, ma la passione è più forte», dice Rinaldini che grazie a social e passaparola promuove le sue creazioni anche oltre Tirreno. «Ho acquistato un vecchio telaio in legno, con cui punto a realizzare degli arazzi che rimandano all’identità. Nuoro è il mio presente e il futuro».

