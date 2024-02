Giovani imprenditori crescono 

I recenti dati sul turismo in Sardegna, registrano un crescente interesse verso le zone interne anche nella stagione autunnale. La Barbagia potenzia l’offerta promozionale, partendo dalle scommesse di giovani imprenditori che mirano a combattere lo spopolamento e produrre eccellenza.

Ambiente a Fonni

Nelle settimane scorse, Andrea Casula (32 anni) ha lanciato “Bruncuspina Adventure”, un noleggio di bike elettriche che punta a promuovere il territorio attraverso un servizio accessibile a tutti. «Lavoro nel settore edile - racconta - sono attratto da tutto ciò che ruota al nostro ambiente, ho sempre coltivato il sogno di creare qualcosa. Quando nei mesi scorsi il Comune ha pubblicato il bando de minimis ho pensato di cogliere l’opportunità, utilizzando parte delle risorse per ragionare alla mia idea. Ho creato un qualcosa di diverso e fruibile anche a chi non è un atleta, acquistando le prime 8 bike a pedalata assistita insieme alle attrezzature affinché si possano scoprire i nostri paesaggi in sicurezza. Sto predisponendo vari percorsi che il biker potrà poi acquistare, attraverso appositi pacchetti sul nostro sito e nei canali social». Aggiunge: «Fare rete è essenziale. Ho avviato le prime collaborazioni con gli imprenditori turistici locali, iscrivendomi anche nel circuito Welcome to Fonni».

Ritorno a Gavoi

Rossella Brau (26 anni) è impegnata negli ultimi lavori del nuovo agriturismo di famiglia che sorgerà in località “Tuluskene”, a due passi dall’abitato. La sua è una scelta di cuore, il ritorno alle origini dopo diverse esperienze nel settore ricettivo. «Un sogno da sempre cullato insieme ai miei cari - racconta entusiasta - confidiamo di poter aprire entro l’estate. Il casale sarà immerso nel verde delle nostre campagne. Intendiamo promuovere la cucina a chilometro zero e fare rete con il territorio. Ho deciso di mettere in pratica l’esperienza maturata, creando qualcosa di unico. Intorno al turismo lento si può creare sviluppo. I sacrifici sono tanti, ma non vediamo l’ora di poter accogliere i primi ospiti».

Coop a Gadoni

Già dal 2021 è attiva “La sorgente Gadoni”, coop sociale che gestisce l’infopoint comunale, fornendo informazioni ai turisti attraverso i canali social di “Gadoni turismo” e creando gadget personalizzati che promuovono l’immagine del paese. Raccontano Silvia Cocco (42 anni) e Barbara Solano (46): «I numeri sono in crescita e l’interesse verso la comunità pure. Mettiamo in rete i visitatori con i servizi locali, indirizzandoli alla scoperta del museo di Sa Burra, della foresta di Corongia, della miniera di Funtana Raminosa e l’area del Flumendosa».

