Giovani europei progettano i canali navigabili  

Cagliari si muove verso il futuro, verso l’ambiente, i suoi abitanti e un modo nuovo di vivere gli spazi. È lo Youth urban action, un progetto internazionale finanziato dal programma Erasmus +, che sbarca nel capoluogo sardo, con l’obiettivo di promuovere la formazione delle nuove generazioni sui temi della rigenerazione urbana e sviluppo locale.

La tappa a Cagliari, iniziata lunedì scorso, ha visto dieci partecipanti da Paesi europei ed extraeuropei prendere parte alle discussioni sulle nuove possibilità di sviluppo della città.

Il partner sardo del progetto è Urban Center, organizzazione no profit che punta innovazione e creatività per migliorare la qualità della vita nei sistemi territoriali. «Promuoviamo la rigenerazione dello spazio pubblico attraverso il protagonismo giovanile, grazie ad una serie di processi creativi che utilizzano metodologie partecipative», spiega Stefano Gregorini, presidente di Urban Center. «Cagliari diventa un palcoscenico per giovani europei che vogliono sviluppare conoscenze e progettualità innovative per il territorio e lo sviluppo urbano, divenendo un punto di riferimento europeo sullo studio e conseguente messa in pratica di metodologie che rendono le comunità protagoniste dei processi di cambiamento che le riguardano».

Tre i laboratori che hanno coinvolto la cittadinanza e i formatori provenienti da Austria, Germania, Romania e Turchia. Il primo ha messo l’accento sull’idea del Canale navigabile Terramaini – La Palma, con lo sviluppo delle vie d’acqua, che rappresentano nuovi modi di connessione nella città e un’opportunità esperienziale del territorio. Gli altri due laboratori hanno invece acceso i riflettori sulla Galleria del Sale, uno spazio di arte contemporanea a cielo aperto a Sant’Elia e un’area già dedita al recupero dello territorio urbano, con opere di oltre 50 artisti, per un paesaggio diventato una sorta di tela infinita appartenente a tutti. Azioni di creatività urbana, valorizzazione e esplorazione della zona sono stati i punti che hanno interessato questo momento del progetto.

«Crediamo nel marketing territoriale e nella diffusione della nostra cultura in altri ambiti europei ed è una cosa molto positiva. Oggi ci stiamo rendendo conto che ci sono diverse soluzioni per riqualificare queste aree semi abbandonate», aggiunge Daniele Gregorini, curatore della Galleria del Sale. Per Andrea Loddo, coordinatore del progetto Youth urban action, «la scelta di Urban Center è stata naturale perché l’organizzazione ha avviato da tempo progetti di rigenerazione urbana».