«Giovani e università le priorità» 

Restituire a Nuoro un ruolo centrale per lo sviluppo della Sardegna interna, partendo dalla valorizzazione dei giovani, dalla loro formazione e dal rilancio del tessuto produttivo. È il cuore dell’appello lanciato da Giovanni Bitti, presidente di Confindustria della Sardegna centrale, in vista delle amministrative di giugno in città. Un messaggio rivolto ai candidati alla carica di sindaco, Emiliano Fenu, Giuseppe Luigi Cucca, Lisetta Bidoni e Domenico Mele, affinché mettano al centro del loro programma il futuro dei giovani e il rilancio dell’economia locale.

L’appello

«Nuoro deve ritrovare il suo ruolo di guida per tutta la Sardegna centrale», dice Bitti nella lettera aperta inviata a tutti i futuri protagonisti dell’azione politica cittadina, sottolineando che «ogni giovane che lascia il territorio rappresenta una sconfitta collettiva e un impoverimento per il futuro della città». La sfida, secondo il presidente, è creare le condizioni per permettere ai giovani di costruire a Nuoro il proprio progetto di vita e professionale, sostenendo la nascita di nuove imprese, valorizzando chi produce, innova e resiste.

La formazione

Altro tema centrale per il presidente di Confindustria è la formazione. «Per rafforzare l’economia è fondamentale investire sul capitale umano - prosegue Bitti - e costruire un’offerta formativa di qualità. Nuoro ha bisogno di un’università che sia realmente attrattiva, con corsi all’avanguardia frutto di scelte politiche coraggiose». L’esperienza pionieristica dell’Ailun viene citata come esempio virtuoso da riprendere e aggiornare, puntando su corsi universitari innovativi, ad alto contenuto tecnologico, in grado di attrarre studenti anche da fuori regione e stimolare la nascita di startup.

Scommessa del territorio

Il progetto dell’Einstein Telescope rappresenta per Bitti una straordinaria occasione da non sprecare: «Non possiamo considerarlo una soluzione miracolosa. Serve creare l’ecosistema economico, formativo e infrastrutturale capace di valorizzarlo». In questo contesto, la digitalizzazione gioca un ruolo chiave permettendo percorsi formativi avanzati e connessi a reti internazionali. Confindustria, conclude Bitti, è pronta a collaborare con la futura amministrazione: «Nuoro è a un bivio. La prossima amministrazione dovrà invertire una tendenza che, senza interventi incisivi, rischia di diventare irreversibile, servono proposte coraggiose e dirompenti». Il presidente richiama anche i dati dell’ultimo rapporto Ocse, che denuncia il crescente divario tra le aree urbane più dinamiche e territori come Nuoro, penalizzati da gap infrastrutturali, digitali e formativi denunciando come «la carenza di infrastrutture adeguate per connettere le aree interne ha innescato un circolo vizioso di declino economico e demografico». Per Bitti è tempo di cambiare passo «e dare risposte concrete a chi crede ancora nel futuro di questa città».

