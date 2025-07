Giovani e studenti in fuga dalla Sardegna 

Negli ultimi anni sempre più giovani laureati sardi sono emigrati in cerca di nuove opportunità lavorative per via di un mercato del lavoro regionale che li penalizza, in termini di precarietà, stagionalità della domanda, bassa propensione ad assorbire figure professionali qualificate. Del fenomeno si è occupato il Centro studi di Cna Sardegna che rielaborando i dati Istat e le ultime indagini condotte dal consorzio Almalaurea ha realizzato un approfondito report.

I numeri

Dallo studio emerge che nella media del periodo 2019-2022 il saldo migratorio negativo dei giovani laureati sardi con età compresa tra 25 e 39 anni, che emigrano in cerca di opportunità lavorative in altre regioni italiane o all'estero, si è attestato di poco al di sotto di sedici residenti per mille abitanti nella stessa classe. Questo saldo negativo colloca la Sardegna appena al di sopra delle altre regioni del Mezzogiorno, ottava regione italiana per saldo negativo, mentre flussi positivi caratterizzano regioni come Trentino Alto Adige, Piemonte, Toscana, Lazio, Lombardia e soprattutto l'Emilia Romagna (20 residenti tra 25-39 anni laureati in più per mille abitanti). Questo dato rappresenta, per i giovani laureati sardi, il culmine di un percorso di emigrazione che molto spesso inizia durante il periodo degli studi universitari. Recarsi a studiare fuori regione, infatti, in molti casi è il primo passo per un trasferimento definitivo dopo l'ottenimento del titolo accademico. Secondo i dati del Miur (Ministero dell'Università e della Ricerca), con riferimento all'anno accademico 2023/2024, dei 42.403 studenti universitari residenti in Sardegna, il 16,2% studiava in atenei situati in altre regioni, una percentuale in costante crescita, visto che nell'anno accademico 2011/2012 gli studenti fuori sede erano l’11,4%. Di contro, il numero di studenti residenti in regione che studiano negli atenei sardi evidenzia un trend di progressiva riduzione, passando dai 47.572 dell'anno accademico 2011/2012 ai 35.539 del 2023/2024 (oltre 12 mila in meno in poco più di un decennio). Il numero di residenti iscritti in università di altre regioni invece aumenta, da circa seimila a settemila nello stesso periodo.

Il commento

«I dati dell'indagine sull'inserimento occupazionale dei neo-laureati - dichiarano Luigi Tomasi e Francesco Porcu rispettivamente presidente e segretario regionale di Cna - confermano le forti difficoltà del mercato del lavoro della Sardegna di garantire adeguate opportunità ai giovani più qualificati. In presenza di un tessuto produttivo che fatica ad assorbire specializzazioni medio alte il capitale umano formato negli atenei di Cagliari e Sassari è spesso costretto a riconvertirsi su ruoli di servizio a bassa intensità di conoscenza oppure a emigrare verso contesti dove l'innovazione genera salari e traiettorie di carriera più attrattive. La sfida - concludono Tomasi e Porcu - si gioca su tre fronti complementari: rafforzare i canali di trasferimento tecnologico tra università e imprese, incentivare l'attrazione di imprese innovative e potenziare i programmi regionali di rientro dei talenti legandoli a progetti lavorativi concreti e a percorsi di carriera progressivi».

