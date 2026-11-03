«Giovani e più deboli: ecco le priorità» 

Da Oristano è partito 33 anni fa e a Oristano Pino Scrivo, dopo qualche anno da vice a Nuoro, ritorna da questore. Dire che è orgoglioso è poco, in città ha messo su una bella famiglia e della provincia più tranquilla d’Italia conosce anche gli angoli più nascosti. «Per me è un grande onore e insieme una responsabilità ancora più grande: non deludere chi mi conosce davvero». La prima uscita con i media più che al passato punta al futuro che oltrepassa i numeri. «La sicurezza non è soltanto un dato statistico, è anche la percezione di chi esce da casa la sera, di chi gestisce un negozio, di chi accompagna il figlio a scuola e di chi vive solo in un paese dell’entroterra».

Porte aperte in Questura.

«Certo, il cittadino deve sapere che la porta è sempre aperta e che troverà una persona competente e rispettosa».

Questa vicinanza nella pratica come si traduce?

«In tre impegni. Il primo riguarda i giovani: andremo nelle scuole e dove i ragazzi si incontrano per parlare di legalità, bullismo, di dipendenza e dei rischi della rete. Non per fare lezione ma per costituire un rapporto di fiducia. Un giovane che conosce un poliziotto sa a chi rivolgersi quando ne ha bisogno».

Il secondo?

«Il contrasto alle violenze di genere. Nessuna donna e nessuna persona che subisce abusi deve aver paura di chiedere aiuto e di non essere creduta. Quando varca la soglia della Questura deve trovare ascolto, riservatezza, personale formato e tempi rapidi di intervento. Il terzo obiettivo è la sicurezza di ogni giorno. Penso agli anziani soli e bersaglio di truffe e a tutti quelli che subiscono furti e reati che feriscono la serenità delle famiglie e delle attività economiche. Serviranno controlli puntuali, risposte rapide. Una truffa evitata vale più di un’indagine riuscita».

Ordine pubblico, tema scottante.

«Dedicheremo la massima attenzione, in particolare alle manifestazioni che rappresentano l’anima del territorio. Sono momenti di identità, di fede e di tradizione, vissuti da migliaia di persone e proprio per questo richiedono una prestazione scrupolosa».

Parliamo di Sartiglia, Ardia, Carrela ‘e nanti?

«Certo, le conosco tutte, in particolare la Sartiglia che mi ha visto per anni sotto alla stella e alle pariglie in via Mazzini. Lavoreremo in anticipo insieme alle amministrazioni, ai comitati organizzatori, con un solo obiettivo: la buona riuscita della manifestazione assicurando la sicurezza di chi partecipa nel rispetto di chi quelle tradizioni custodisce da secoli».

Sicurezza nelle tradizioni.

«Regole, tradizione, sicurezza. La Sartiglia si sempre fatta e sempre si farà, tranquilli».

La sicurezza passa anche dall’abuso di alcol, le troppe bancarelle nelle stradine del centro.

«Il problema va verificato con le autorità competenti, se ne discuterà».

Per chiudere.

«Spero di fare bene».

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