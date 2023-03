Giovani e istituzioni, scommessa sull’Unesco 

Ha preso avvio alcuni giorni fa la seconda fase della candidatura del Sarcidano Barbagia di Seulo al progetto MaB (Man and biosphere-Uomo e ambiente) dell’Unesco. Si parte con le giornate di animazione da parte del gruppo di lavoro costituito da esperti in vari settori e da alcuni giovani del territorio. Il percorso di candidatura deve mettere in evidenza tutti quegli elementi che caratterizzano questa regione e costituiscono oggetto di interesse dal punto di vista turistico ma anche dell’ambiente, delle produzioni, dell’energia sostenibile.

Tante le aspettative attorno alla candidatura. «Auspichiamo – dice il presidente dell’associazione “Club Unesco Isili”, Davide Marras – che attraverso questo programma ci sia per il territorio una svolta». Il programma, aggiunge la presidente della Comunità montana Barbara Laconi, sindaca di Sadali, «è incentrato sullo sviluppo sostenibile, fondamentale per il nostro territorio, per non perdere la nostra identità e migliorare la qualità della nostra vita».

Le speranze dei ragazzi

Il Sarcidano Barbagia di Seulo punta a diventare una riserva della biosfera, la seconda in Sardegna dopo Tepilora: un riconoscimento che offrirebbe l’opportunità di entrare in una rete di contatti internazionali e diventare oggetto di studi scientifici che darebbero maggiore valore al territorio. La prospettiva entusiasma soprattutto i giovani che stanno dando il loro contributo pratico e professionale al percorso. «L’obbiettivo – spiega Simona Pani, 30 anni, di Nuragus, laureata – è valorizzare il territorio, che è ricchissimo dal punto di vista geofisico e culturale. Ho deciso di partecipare perché credo che ciò che abbiamo meriti visibilità. Il pericolo è che qui muoia tutto».

La speranza è anche di avere un’opportunità per restare nel proprio paese. «Senza noi giovani – riflette Stefano Mura, 27 anni, di Genoni, studente in biologia – non c’è futuro. Questa è una possibilità per il territorio, che potrebbe collaborare con altre biosfere e altre istituzioni. Abbiamo un enorme potenziale per poter vincere». Valentina Marroccu, 27 anni, di Isili, ha cominciato realizzando delle illustrazioni, poi è entrata totalmente nel progetto. «Potrebbe essere davvero la svolta», dice: «Le istituzioni e tante associazioni si sono mosse, e anche nelle persone c’è tanto interesse e tanta partecipazione».